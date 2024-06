“COMITATO INSIEME PER ANDREA PAPI“ * ORSI IN VALLE DI SOLE (TN): «IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PAT SOINI NON RISPONDE ALLE ISTANZE DELLA POPOLAZIONE»

12.13 - giovedì 27 giugno 2024

I problemi legati alla presenza di un numero sempre crescente di orsi in Valle di Sole e non solo sembrano non interessare il Presidente del Consiglio Provinciale, il dott. Claudio Soini, il quale sta ignorando l’istanza del Comitato Insieme per Andrea Papi che ha presentato richiesta mesi fa per l’attivazione di una Commissione Speciale con l’incarico di fare chiarezza sul progetto di reintroduzione degli orsi in Trentino e sulle nefaste conseguenze che questo ha portato alla popolazione delle Valli. Il dott. Soini non solo non ha attivato la Commissione anche se questa è prerogativa dell’intero Consiglio, ma non ha neppure dato risposta al Comitato.

Questa mancanza di sensibilità è molto grave sia per un aspetto di educazione nelle relazioni con i cittadini sia per una corretta interpretazione dei valori e dei principi di quell’autonomia che Degasperi voleva come elemento di vicinanza e di comprensione delle necessità della nostra gente. Il Comitato rappresenta certamente le istanze della popolazione locale e da questa è sostenuto e riconosciuto, forse proprio per questo invece la politica provinciale tende a ignorarlo.

Lo Statuto riconosce al Consiglio una posizione di forte autonomia rispetto agli altri organi che compongono la Provincia e, per questo, al Presidente va richiesto di esercitare tale autonomia nell’interesse della popolazione. Il disconoscimento di istanze così rilevanti e sentite dalla gente definisce un quadro di governo distante dalla popolazione delle Valli che conferma e prosegue, specialmente nel caso del problema grandi carnivori, la politica dei governi precedenti avallando così il detto di Tomasi di Lampedusa: “tutto cambia perché nulla cambi!”

Evidentemente il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento non ha a cuore la difesa degli interessi legittimi di una parte della popolazione trentina che sta diventando una minoranza privata di parte dei propri legittimi diritti e di parte di libertà di accesso ai propri territori. La sicurezza di tutti i cittadini è una dimensione cardine nella costruzione del benessere individuale e collettivo e – ribadiamo – va garantita con un presidio costante e una presenza assidua sul territorio da parte degli uomini e delle donne del Corpo Forestale trentino.

Il Comitato Insieme per Andrea Papi