“COMITATO INSIEME PER ANDREA PAPI“ * NOMINE: «GENOVESI AL MUSE? UNA RISPOSTA INSOLENTE ALLA GENTE TRENTINA»

Voci di corridoio in queste settimane danno conto di un possibile arrivo, come direttore del MUSE, di Piero Genovesi attuale responsabile di ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). È utile qui ricordare che recentemente Pietro Genovesi ha rilasciato (vedi numero di settembre 2024 della rivista Uomo Città Territorio) le seguenti dichiarazioni sul tema orso:

In Trentino numeri attesi. Il 95% degli orsi sono invisibili e ci sono ampi margini per aumentare ancora la popolazione. Nello studio di fattibilità che fu realizzato nel 1997, prima della reintroduzione, si stimava che nell’area interessata si poteva arrivare a 120 – 130 orsi.

Domanda del Comitato:

– Al tempo la popolazione è stata opportunamente avvisata e informata di tutto ciò?

– A proposito della visibilità di solo il 5% degli orsi (secondo i dati di Genovesi circa 10/12 orsi) tutti gli avvistamenti, che oramai sono giornalieri e in varie parti delle valli attorno al gruppo del Brenta, sono imputabili allo stesso orso?

Nell’analisi demografica fatta lo scorso anno su richiesta del Ministero e successivamente alla morte di Andrea Papi, abbiamo ricostruito la capacità portante, cioè il numero di animali (Orsi) che possono vivere in questa zona, anche alla luce dei dati raccolti dalla P.A.T.

I dati, in questo caso, indicavano fino a 200/250 orsi.

Domanda del Comitato:

– Se già con i numeri dichiarati nel Rapporto Grandi Carnivori 2023 (90/110 orsi adulti), redatto dai Servizi provinciali, abbiamo le problematiche di convivenza che generano grande preoccupazione e ansia nelle nostre genti, cosa potremmo aspettarci con i numeri proclamati da Genovesi?

Il Comitato chiede al Presidente della Provincia Maurizio Fugatti, se è possibile che in presenza di oltre 25.000 firme già ad oggi depositate presso le Comunità di Valle della Val di Sole, Valle di Non, delle Giudicarie, Rendena e Chiese di persone che chiedono di poter effettuare una consultazione popolare con lo specifico quesito:

“Ritieni che la presenza di grandi carnivori quali orsi e lupi, in zone densamente antropizzate come la Val di Sole, la Val di Non, le Valli Giudicarie, Rendena e Chiese sia un grave pericolo per la sicurezza pubblica ed un danno per l’economia e la salvaguardia di usi, costumi e tradizioni locali?”

si pensi a un incarico prestigioso, pagato con i soldi dei contribuenti del Trentino, a una persona che ritiene che in Trentino il progetto Life Ursus non sia fuori controllo e vi siano ampi margini per aumentare ancora la popolazione di orsi?

Se vi fosse conferma di una tale scelta saremo in presenza di uno sfregio alla democrazia e a una totale mancanza di rispetto per la gente trentina che esprime ormai sempre più numerose paure, preoccupazioni ed enormi disagi dovuti all’ormai acclarata impossibilità di convivere con orsi e lupi nelle nostre Valli.

Comitato Insieme per Andrea Papi