“COMITATO INSIEME PER ANDREA PAPI“ * GESTIONE ORSO: «INCONTRO PRESIDENTE BUTTERINI E CONSEGNA FIRME RICHIESTA CONSULTAZIONE POPOLARE (19/9 – 9.330)»

10.53 - mercoledì 18 settembre 2024

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 2024 alle ore 9.30 il Comitato ha fissato l’incontro con il Presidente della Comunità delle Giudicarie Giorgio Butterini presso la sede della Comunità a Tione per la consegna ufficiale delle firme raccolte per la richiesta di consultazione popolare sul seguente quesito:

“Ritieni che la presenza di grandi carnivori quali orsi e lupi, in zone densamente antropizzate come la Val Rendena, le Giudicarie esteriori, le Giudicarie centrali, la Valle del Chiese e in generale i Comuni delle Giudicarie sia un grave pericolo per la sicurezza pubblica e un danno per l’economia e la salvaguardia di usi, costumi e tradizioni locali?”

Per il Comitato Marco Bosetti