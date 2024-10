“COMITATO INSIEME PER ANDREA PAPI“ * CONSULTAZIONE POPOLARE: «LA VAL DI SOLE AL VOTO SULL’ORSO, DOMENICA 27 OTTOBRE»

15.55 - lunedì 21 ottobre 2024

Seggi aperti in tutti i Comuni dalle 8 alle 20 per la consultazione popolare indetta dalla Comunità di Valle su iniziativa del Comitato Insieme per Andrea Papi. Domenica 27 ottobre 2024 la popolazione della Val di Sole potrà esprimersi sulla presenza dei grandi carnivori, in particolare l’orso, nel proprio territorio. L’occasione sarà la consultazione popolare indetta dalla Comunità della Valle di Sole ai sensi dell’articolo 9 dello Statuto dell’ente su iniziativa del Comitato Insieme per Andrea Papi che nel luglio scorso, in pochissimi giorni, ha raccolto 6.173 firme a sostegno dell’iniziativa.

Domenica dalle 8 alle 20, nei seggi dei tredici comuni della valle tutti i residenti maggiorenni potranno votare sul quesito: “Ritieni che la presenza di grandi carnivori quali orsi e lupi, in zone densamente antropizzate come le Valli di Sole, Peio e Rabbi, sia un grave pericolo per la sicurezza pubblica ed un danno per l’economia e la salvaguardia di usi, costumi e tradizioni locali?”

L’invito del Comitato è di partecipare numerosi alla consultazione popolare e di votare sì. «Il problema c’è ed è grande come dimostrano anche i recenti episodi registrati nel Bleggio e sul monte Bondone – commenta il presidente Pierantonio Cristoforetti -. Oggi è quasi pleonastico dire che l’orso sia pericoloso. La consultazione popolare di domenica è un’importantissima occasione per la gente della nostra valle di potersi esprimere per la prima volta sulla presenza di orsi ed è perciò importante che tutti gli aventi diritto si rechino alle urne per votare sì confermando così la pericolosità di questo animale».