COMITATO “HORAT ET LABORAT” – TRENTO * BY PASS TRENI: “PROTESTA DI OGGI, NON PIÙ ESPRESSIONE DI POCHI, RIFLETTE SFIDUCIA PIÙ ESTESA”

21.16 - mercoledì 30 ottobre 2024

Abbiamo partecipato oggi pomeriggio al presidio in via Belenzani davanti al Municipio di Trento, organizzato dai comitati No Tav e dai gruppi contrari al bypass ferroviario, dove si è evidenziato un malcontento crescente e diffuso tra la popolazione nei confronti dell’Amministrazione comunale.

La protesta non è più espressione di pochi cittadini, ma riflette una sfiducia più estesa, che attraversa non solo coloro direttamente coinvolti nel progetto ma anche coloro che nutrono crescenti perplessità sulla effettiva utilità e sostenibilità. Il punto di rottura sembra derivare anche dall’apparente ritardo nella realizzazione del progetto, che non ha ancora visto iniziare gli scavi nonostante la prevista conclusione dell’opera fosse fissata al 2026 conferma la percezione che le considerazioni ambientali siano state inizialmente sottovalutate.

Il portavoce del comitato No-Tav Elio Bonfanti, ha sottolineato la necessità di fermare il progetto superfluo e potenzialmente dannoso per l’ambiente. Ha ribadito l’urgenza di destinare le risorse economiche disponibili a interventi di bonifica delle aree contaminate di Trento Nord piuttosto che a un’infrastruttura ritenuta insostenibile.

Bonfanti ha inoltre esortato il Comune di Trento ad avvalersi dell’articolo 244 del Codice dell’Ambiente per prendere in carico le operazioni di risanamento. La preoccupazione è che l’avvio del cantiere comporterebbe anni se non decenni di disagi per la popolazione locale, con ripercussioni significative sulla qualità della vita e sull’ambiente urbano.

Il presidio ha rappresentato un momento di espressione di dissenso. La nostra presenza contribuisce a dare forza alla richiesta di trasparenza e di scelte più responsabili da parte dell’Amministrazione comunale. È un segnale chiaro: sempre più persone vogliono che vengano ascoltate le preoccupazioni per l’impatto dell’opera e per la necessità di una bonifica reale delle aree contaminate di Trento nord.

*

Comitato “Horat et Labora”