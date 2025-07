COMITATO FESTA TA MONT * VAL DI FASSA: «DUE GIORNI TRA NATURA, MUSICA E CULTURA LADINA (2-3/8)»

17.38 - mercoledì 30 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Natura, musica e tradizione ma anche cultura, vista con gli occhi dei giovani del territorio. Festa Ta Mont 2025, due giorni di festa tra tradizioni ladine e riflessioni sulle trasformazioni della Val di Fassa.

Nel cuore della Val San Nicolò, tra vette imponenti e prati verdi, prende vita la Festa Ta Mont. Due giorni di musica, tradizioni e sapori autentici, dove natura e cultura di montagna si incontrano per regalare momenti di gioia e condivisione. Un’atmosfera calda e accogliente, fatta di sorrisi, colori e antiche usanze che invita a partecipare a un’esperienza semplice e vera, destinata a restare nel cuore.

La diciottesima edizione di Festa Ta Mont nasce dalla collaborazione di oltre venti associazioni della Val di Fassa e dal lavoro volontario di un gruppo di giovani del comitato organizzatore, impegnati nella realizzazione di un progetto comune. L’obiettivo è creare uno spazio di incontro, di scambio e di festa, dove poter vivere un’esperienza unica fatta di gastronomia, allegria e condivisione.

Molto più di una sagra, Festa Ta Mont rappresenta un’occasione per riscoprire e celebrare l’identità e la cultura ladina che da secoli connota il territorio. Ogni piatto, ogni ballo e ogni sorriso testimoniano una tradizione che si vuole far vivere soprattutto alle nuove generazioni e a tutti i partecipanti, con l’auspicio di trasferire un pezzo di questa terra e di questa storia.

Festa ta Mont è un simbolo della volontà di condividere, di vivere in armonia e di valorizzare la ricchezza culturale della comunità — come sottolineano gli organizzatori. L’atmosfera che permea questi due giorni è quella di una grande famiglia, in cui ciascuno contribuisce con entusiasmo e generosità per rendere l’evento memorabile. Festa Ta Mont si conferma quindi una vivace espressione del tessuto sociale della Val di Fassa, resa possibile grazie al fondamentale supporto di oltre duecento volontari, il cui impegno, collaborazione e sorriso creano ogni anno un clima di amicizia e festa che contraddistingue ogni edizione.

Il filo conduttore di questa edizione 2025 è il cambiamento. Una mostra appositamente allestita racconta come natura, cultura, musica e cucina si trasformano nel tempo, attraverso pannelli esplicativi, testimonianze e immagini evocative. Un’esperienza autentica e coinvolgente che invita a riflettere sulla continuità e l’evoluzione della cultura alpina. Anche il menù presenta aggiornamenti, con l’aggiunta di un piatto vegano. Ma l’entusiasmo e il calore dei volontari rimangono immutati, pronti ad accogliere i visitatori con la consueta dedizione.

Festa Ta Mont si conferma un appuntamento aperto a tutti, che unisce passato e presente, natura e cultura, tradizione e innovazione. Due giornate di autentiche emozioni in uno degli angoli più belli delle Dolomiti.

Benvenuto alla Festa Ta Mont!

Per maggiori informazioni e programma dettagliato: www.festatamont.it

*

IL COMITATO ORGANIZZATORE