COMITATO DIFESA ACQUE TRENTINO * IDROELETTRICO PAT * “ LE NOSTRE OSSERVAZIONI SUL DDL 162 (AUDIZIONE TERZA COMMISSIONE PERMANENTE) “

Quale idroelettrico? Osservazioni sul disegno di legge n. 162 “Piano industriale per il miglioramento degli impianti di grande derivazione a scopo idroelettrico: integrazione dell’articolo 26 septies della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse)”. Audizione della Terza commissione permanente 14/10/2022.

Art. 9 dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana: “La Repubblica […] tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. […]”. Articolo 41 del Titolo III della Costituzione della Repubblica Italiana: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in modo da recare danno […] all’ambiente. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”.

Come interpretare oggi queste parole? Come declinare questi principi all’interno dell’azione politica per fare in modo che ogni azione sia, a cascata, rispettosa di questi principi? Come Comitato Permanente per la Difesa delle Acque del Trentino ce lo chiediamo continuamente. Ci piacerebbe che la stessa cosa venisse fatta da chi legifera. Ci piacerebbe che fosse colta la natura radicale delle parole della nostra Costituzione.

Siamo stati convocati oggi per fornire delle osservazioni sul disegno di legge n.162. Dico “siamo” con un certo imbarazzo perché questa audizione nasce zoppa fin dall’inizio. Sono quattro le realtà convocate oggi: il nostro comitato, Italia Nostra, Legambiente e WWF. L’allegato di convocazione della pec che ci avete inviato recita: “invito ambientalisti”. Questo dice molto su come le nostre realtà siano incasellate mentalmente all’interno del sistema del consiglio provinciale. “Gli ambientalisti” è forse un’espressione riduttiva e un po’ anacronistica. Ci sembra che la nostra provincia sia un po’ ingessata all’interno di alcuni preconcetti. Ci sembra che non si sia compreso che quando stiamo parlando di ambiente stiamo parlando nello stesso momento di società, di economia, di giustizia e di futuro, anche del vostro ambiente!

Tuttavia, non siamo qui per parlare di questioni linguistiche (e di misconcezioni semantiche, che liquidiamo volentieri in fretta con un sentimento di bonaria pietà) . Siamo qui per porre delle domande, per parlare di acqua e per cercare di essere costruttivi, come abbiamo sempre cercato di essere.

Prima di tutto, tuttavia ci terremmo a porre una domanda. Come mai non sono stati invitati a questa audizione molti portatori di interessi di rilievo quando si parla di gestione delle acque? Dove sono i pescatori? Dove sono gli operatori economici delle attività ricreative fluviali? E’ stato fatto loro un invito a parte? Poiché facciamo fatica a rintracciare un criterio univoco nella convocazione degli auditi di oggi ci vorremmo assicurare che queste voci fossero ascoltate, insieme a quelle di chi di fiumi e centrali idroelettriche se ne intende, come ecologi fluviali e geomorfologi.

La proroga del rinnovo delle concessioni dei grandi impianti idroelettrici incontra, in linea generale, la nostra approvazione. Tuttavia riteniamo che questa operazione abbia senso se, e solo se, questa sarà finalmente l’occasione di attivare tutti gli strumenti di partecipazione dei cittadini all’interno della gestione delle acque.

Vi forniamo dunque un piccolo esempio. I piani industriali di cui si parla negli articoli che ci avete sottoposto, dal nostro punto di vista, dovrebbero passare al vaglio e alla discussione interna di organi dove siano presenti e coinvolti attivamente tutti i portatori di interesse e gli esperti in materia. Un organismo adatto a compiere questa operazione potrebbe essere quel Tavolo di confronto tra la Provincia e i soggetti interessati dalle concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico che, a quanto ci risulta, si è ritrovato una sola volta dalla sua formazione.

Ma entriamo nel merito del testo che ci avete chiesto di esaminare.

Nell’art. 2, a) si parla di misure per incrementare la capacità di stoccaggio. Dal nostro punto di vista, la questione andrebbe meglio specificata. Si vogliono costruire nuovi bacini o ampliare quelli esistenti? Si intende il ripristino della capacità di invaso dei bacini?

Il problema del ripristino della capacità degli invasi dei bacini idroelettrici è cruciale (vedi il caso di Ponte Pià). Crediamo sia di assoluta importanza che il rinnovo delle concessioni contenga obblighi vincolanti e prioritari nella rimozione dei volumi di detriti accumulati durante le concessioni in essere e/o pregresse nel caso di conferma della concessione. Tale rimozione di detriti dovrà necessariamente avvenire secondo il principio del minimo danno ambientale.

Nel medesimo articolo alla lettera b) leggiamo “investimenti sulle strutture di produzione con l’obiettivo di aumentare la capacità produttiva in termini di potenza, di energia e di capacità di stoccaggio”. Cosa si intende con questa espressione? I termini appaiono estremamente generici e lasciano spazio a nuove, preoccupanti prospettive di cementizzazione.

Un altro punto riguarda la destinazione dell’extra canone previsto dal ddl (art. 2, c) in cambio della proroga. Siamo del parere che almeno parte di questa maggiore entrata debba essere destinata ad incentivare la transizione ad energie rinnovabili diverse dall’idroelettrico, come fotovoltaico e geotermico, e non solo a ridurre i costi energetici. Più si accelera questo passaggio e minori costi anche ambientali dovremo subire nel futuro, anche perché praticamente tutte le proiezioni dei modelli climatici attuali concordano nel prevedere un futuro con una minore disponibilità idrica, e quindi necessariamente un ridotto ruolo dell’idroelettrico.

L’art. 2 sexies risulta minacciosamente oscuro. Cosa si intende con “In caso di cessazione anticipata del piano, in anticipo rispetto ai tempi di ammortamento degli investimenti effettuati in base ad esso, la Provincia, corrisponde un indennizzo pari al valore della parte degli investimenti non ammortizzata.”?

Sono diversi i punti su cui riteniamo debba esserci più chiarezza. In aggiunta a questo non possiamo fare a meno di notare la totale assenza, nel testo in esame di due questioni di cruciale importanza: quella legata ai vincoli di esercizio e quella legata al macro contesto climatico.

Per quanto riguarda la prima, chiediamo che i piani industriali disciplinati all’interno della legge contengano esplicitamente una parte dedicata alla policy ambientale dei concessionari. E’ impensabile, nel 2022, che non si sia ancora in grado di vincolare i soggetti economici al rispetto di stringenti strumenti di compensazione e mitigazione ambientale. Badate bene: questo è nel loro stesso interesse, poiché favorisce la tutela a medio-lungo termine di quella risorsa da cui loro traggono profitto.

Per la parte che riguarda la politica provinciale, chiediamo inoltre l’istituzione di un quadro normativo che vincoli una percentuale degli introiti da idroelettrico a progetti di riqualificazione fluviale e miglioramento della funzionalità ecologica dei corpi idrici della nostra provincia.

L’altro grande assente, all’interno di questa proposta di legge è il clima. Come si pongono questi piani industriali all’interno di una prospettiva di progressiva “desertificazione” delle Alpi? Ha senso spendere milioni di euro per catturare in maniera più efficiente un’acqua che sarà sempre meno disponibile? Non sarebbe forse più saggio spendere quei soldi a monte degli impianti e lungo l’asta naturale dei corsi d’acqua per trattenere in alto questa importante risorsa, non con bacini, ma piuttosto con quegli interventi di management ecologico dei corsi torrentizi e della vegetazione extra alveo che la scienza ci dimostra essere estremamente efficaci? Certo, lo sappiamo, si tratta di stravolgere un paradigma. Eppure è questa la sfida a cui siamo chiamati. Che lo vogliamo o no, il cambiamento climatico sta trasformando radicalmente il nostro territorio alpino. Vi invitiamo a non essere impreparati!

Tommaso Bonazza

Portavoce Comitato Permanente di Difesa delle Acque del Trentino