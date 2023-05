COMITATO DIFESA ACQUE DEL TRENTINO * SICCITÀ – SENATO DELLA REPUBBLICA: « DUE COMMISSIONI PARLAMENTARI CI HANNO CHIESTO UN PARERE, IN ALLEGATO (PDF) »

18.13 - domenica 7 maggio 2023

Oggi, domenica 7 maggio 2023 abbiamo trasmesso il documento che in allegato all’ottava e nona Commissione parlamentare del Senato della Repubblica che -in una fase di consultazione ed in relazione all’esame del Disegno di Legge n. 660 (d-l 39/2023 siccità) si è rivolta al nostro Comitato permanente per la Difesa delle Acque del Trentino.

Nella parte conclusiva del documento un piccolo sunto della nostra posizione rispetto al Decreto legge in esame.

*

Tommaso Bonazza

Portavoce del Comitato Permanente per la Difesa delle Acque del Trentino