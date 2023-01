COMITATO BONACCINI – TRENTINO* CANDIDATURA SEGRETERIA PD: « IL PRESIDENTE DELL’EMILIA ROMAGNA A TRENTO IL 31/1 (AUDITORIUM S. CHIARA – 20.45), RACCOLTE 140 FIRME »

14.37 - sabato 28 gennaio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Incontro pubblico con Stefano Bonaccini.. Nella giornata di ieri, 27 gennaio, si sono concluse le procedure che hanno portato all’ufficializzazione della candidatura di Stefano Bonaccini alla segreteria del Partito Democratico. In Provincia di Trento sono state raccolte oltre 140 firme di iscritti a suo sostegno, ed ora inizia un percorso di confronto che porterà alle primarie del 26 febbraio, quando tutti gli elettori potranno scegliere la direzione del nuovo Partito Democratico.

La nostra regione sarà una delle prime che saranno coinvolte – dopo la formalizzazione della candidatura – nel tour che Bonaccini sta compiendo nel Paese, dopo la convention di oggi e domani a Milano. Sarà infatti in Trentino nella serata di martedì 31 gennaio, dopo un passaggio in Alto Adige.

L’incontro, aperto a tutti i cittadini, si svolgerà presso lo Spazio foyer auditorium Santa Chiara, in Via santa croce 67 a Trento.

Sarà un’importante occasione di confronto, tutta la popolazione è invitata.

*

Per il comitato Bonaccini

Luca Zeni