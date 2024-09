COMITATO 3TRE MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) * ASSEMBLEA: CONCI, «È STATO UN PRIVILEGIO OSPITARE PER LA PRIMA VOLTA IL MEETING DI CLUB5»

18.13 - martedì 24 settembre 2024

Le classiche del Circo Bianco si ritrovano a Madonna di Campiglio per il Meeting di Club5. La 3Tre e Madonna di Campiglio hanno ospitato dal 16 al 18 settembre l’assemblea dell’organismo che unisce i più importanti eventi di sci a livello mondiale, che ha eletto Rainer Senoner come nuovo presidente. Fra i contenuti, workshop sulla sostenibilità, sul tema della promozione e comunicazione negli eventi e sulla gestione dei diritti televisivi della Coppa del Mondo FIS. A quattro anni di distanza dall’ingresso della 3Tre nel Club5, avvenuto nel 2020, Madonna di Campiglio è stata scelta per ospitare il meeting dell’organismo che unisce i più importanti eventi di sci alpino a livello mondiale.

Dal 16 al 18 settembre, presso la Sala Congressi del Centro Rainalter, gli organizzatori delle grandi classiche dello sci alpino si sono riuniti per l’Assemblea Generale di Club5 e una serie di workshop incentrati su importanti tematiche per il mondo del Circo Bianco come la sostenibilità, la promozione e comunicazione negli eventi sportivi, il coinvolgimento del pubblico e la gestione dei diritti televisivi della Coppa del Mondo FIS.

L’Assemblea Generale convocata per la giornata di lunedì 16 settembre ha sancito l’elezione per acclamazione di Rainer Senoner a nuovo Presidente di Club5. Numero 1 di Saslong Classic Club e Race Director della tappa di Coppa del Mondo FIS in Val Gardena, Senoner succede allo sloveno Srečko Medven, il Managing Director di Kranjska Gora. Il nuovo Presidente di Club5 sarà affiancato da tre Vicepresidenti, Ole Kristian Kirkerud (Kvitfjell), Thomas Rechberger (St. Moritz) e Jan Überall (Kitzbühel).

Nella mattinata di martedì 17 settembre è invece iniziato il programma di incontri e workshop con un evento dedicato alla sostenibilità e alle attività di coinvolgimento del pubblico nelle manifestazioni sportive. Tre i relatori di eccezione: Pietro Benvenuti, Direttore dell’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, l’esperta in materia di prodotti di largo consumo Beatrice Berutti e la Sustainability Director della FIS, Susanna Sieff.

A seguire sono intervenuti Bruno Sassi e Benjamin Stoll, rispettivamente Direttore della Comunicazione e dell’Area Digital della FIS, per parlare della centralità dei social media nella promozione degli eventi di Coppa del Mondo.

Un altro importante workshop aveva come tema centrale la gestione dei diritti televisivi della Coppa del Mondo da parte della FIS. Sono intervenuti Michel Vion, Segretario Generale della FIS, e Christian Solomon, Direttore Commerciale dell’organismo che regola lo sci a livello internazionale.

In chiusura di giornata, il meeting di Club5 ha ospitato un evento incentrato sulle attività di coinvolgimento del pubblico portate avanti da un grande evento sportivo come il Giro d’Italia, con la partecipazione di Paolo Bellino, General Manager di RCS Sport.

Dopo un martedì dedicato ai workshop, il meeting di Club5 a Madonna di Campiglio si è concluso con una giornata alla scoperta delle bellezze e dell’offerta turistica della Perla delle Dolomiti nella stagione estiva. Due gli sport protagonisti, il golf, con uno speciale torneo organizzato al Golf Club, e la Mountain Bike, con un tour sui sentieri della Val Rendena e delle Dolomiti di Brenta.

“Per noi è stato un privilegio ospitare per la prima volta il meeting di Club5, un organismo del quale ci pregiamo di far parte ormai da quattro anni”, ha detto il Presidente del Comitato 3Tre Lorenzo Conci. – “Abbiamo cercato di mettere a disposizione l’ospitalità che Madonna di Campiglio e il Trentino sanno offrire, gli stessi che gli appassionati della 3Tre incontrano ogni anno in occasione della classica del Canalone Miramonti.”

Mercoledì 8 gennaio 2025, Madonna di Campiglio ospiterà la 71.esima edizione della 3Tre. Prima manche in programma sul Canalone Miramonti alle 17.45, la seconda alle 20.45.