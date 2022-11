COMITATI CONTRO CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA TRENTO / MOVIMENTO NO TAV * CONVEGNO: « “SLOI TRA INQUINAMENTO CIRCONVALLAZIONE E SPECULAZIONE URBANISTICA” »

12.30 - giovedì 10 novembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

In allegato il programma del Convegno (che si terrà sabato 12 novembre 2022 alle ore 15 presso la sala della Circoscrizione in via Verruca 1) titolato Sloi tra inquinamento, circonvallazione e speculazione urbanistica. Una proposta diversa.

L’iniziativa è promossa dai comitati contro la circonvallazione ferroviaria di Trento e dal Movimento No tav.

Nel corso del convegno sarà presentata una proposta di bonifica integrale del sito e illustrata la possibilità di una nuova destinazione urbanistica di quelle aree ed infine illustrati i risultati della ricerca Sentieri sul SIN di Trento Nord.