COLDIRETTI TN-AA * “OSCAR GREEN 2024“: «AGRICOLTURA, PREMIATI I GIOVANI CHE HANNO PRESENTATO PROGETTI INNOVATIVI» (ELENCO VINCITORI)

Dal succo di “Susotta” che spopola su Instagram all’azienda multifunzione realizzata in alta quota, dal recupero innovativo di antiche tradizioni contadine a nuove forme di promozione della filiera corta. Sono stati premiati ieri nel corso delle finali regionali Trentino Alto Adige degli Oscar Green 2024 i giovani che hanno presentato progetti innovativi in agricoltura. Ospitata in Val di Non a Toss nel comune di Ton, si trattava della fase conclusiva della 18esima edizione del premio Oscar Green, il concorso promosso da Coldiretti Giovani Impresa in tutta Italia che punta a riconoscere il lavoro e l’impegno di tanti giovani che hanno scelto per il proprio futuro l’agricoltura.

Il tema di Oscar Green 2024 è “La Rivoluzione Verde: Le Nuove Frontiere dell’Agroalimentare”, che si concentra sull’innovazione e sulle pratiche sostenibili nel settore agroalimentare, promuovendo le imprese agricole che adottano soluzioni innovative per migliorare la sostenibilità ambientale e sociale del settore.

Presenti alla finale il Presidente di Coldiretti Trentino Alto Adige Gianluca Barbacovi, il Direttore Enzo Bottos, il presidente di Coldiretti Bolzano Luca Rossi, il Delegato Coldiretti Giovani Impresa Trentino Alto Adige Giampaolo Antoniolli e l’Assessore all’agricoltura della Provincia autonoma di Trento Giulia Zanotelli.

Ha portato il saluto dell’Azienda per il Turismo Val di Non il presidente Lorenzo Paoli.

Presente anche il sindaco del comune di Ton Ivan Battan la vicesindaco e assessore all’agricoltura Orietta Viola.

Ospite d’eccezione, il delegato nazionale di Coldiretti Giovani Impresa Enrico Parisi.

HANNO DETTO

Il Presidente di Coldiretti Trentino Alto Adige Gianluca Barbacovi si è complimentato con i ragazzi sottolineando che “quest’anno si sono cimentati in una tematica che sottolinea la necessità di adottare nuove tecnologie e metodologie che rendano l’agricoltura più sostenibile. La “Rivoluzione Verde” è una celebrazione delle innovazioni e delle pratiche che spingono il settore agroalimentare verso una maggiore sostenibilità e responsabilità ambientale, sociale ed economica. Il concorso ha messo in condizione i nostri giovani di sperimentare sul campo le competenze acquisite in un percorso di formazione, ma anche di dare concretezza a idee imprenditoriali innovative. Da questi progetti nascono, ad esempio, tecniche di coltivazione in grado di ridurre l’impatto ambientale, nuove forme di comunicazione social, soluzioni creative per custodire antiche tradizioni contadine. Un plauso a tutti i giovani che hanno partecipato al progetto e che rappresentano l’agricoltura del futuro”.

Il Delegato Coldiretti Giovani Impresa Trentino A. A. Giampaolo Antoniolli ha ricordato che “Il tema Oscar green 2024 è di fondamentale importanza per il futuro delle nostre aziende. In prima persona gli agricoltori sostengono un’agricoltura che può nel tempo diventare sempre più green all’insegna della sostenibilità e della salubrità dei prodotti. Il tema dell’evoluzione green è però oggi importante anche per un’altra motivazione: in questi ultimi anni infatti le decisioni dell’Europa in merito a questo argomento hanno portato a scelte e proposte di legge scellerate, ben distanti dalla tutela della salute dei consumatori, basti pensare alla legge sul ripristino della natura, la carne sintetica e tutto ciò di cui già abbiamo avuto modo di discutere a lungo. Il tema della rivoluzione green è strettamente legato al settore della comunicazione; non a caso oggi, tra le aziende premiate, abbiamo che un agri influencer, per molti di noi probabilmente una figura che vediamo come lontana rispetto al nostro settore. Oggi è necessario comunicare e ad interfacciarci maggiormente con la popolazione, poiché molti dei temi che trattiamo interessano tutti. Questo significa sacrificare un po’ di tempo in azienda per dedicarlo alla formazione e all’informazione verso chi non vive nel mondo agricolo”.

Il delegato nazionale di Coldiretti Giovani impresa Enrico Parisi ha ricordato che “i giovani hanno bisogno di entrare in possesso del loro presente per non vivere una dimensione individualistica bensì aprire una porta sulla forza dell’azione in funzione del prossimo. L’approccio pedagogico dell’agricUltura può insegnare a costruire ponti che uniscono diversità riportando al centro del nostro sistema economico il valore dell’essere umano. Fondamentale è accelerare il ricambio generazionale per evitare lo spopolamento delle aree rurali in maniera particolare per quelle interne poiché la grande speranza del nostro Paese risiede nelle energie dei giovani per sviluppare il comparto agricolo che è sempre più strategico nella nuova visione geopolitica del mondo”.

GLI OSCAR GREEN

Ogni anno attraverso il premio Oscar Green vengono premiate in tutta Italia idee innovative nate dall’estro di giovani che hanno scelto di investire il proprio futuro e talento in agricoltura; realtà diverse tra loro ma accomunate dall’idea di voler realizzare un modello di agricoltura sostenibile in tutte le sue accezioni: economica, sociale ed ambientale.

In particolare, il tema 2024 “La Rivoluzione Verde: Le Nuove Frontiere dell’Agroalimentare”, sottolinea la necessità di adottare nuove tecnologie e metodologie che rendano l’agricoltura più sostenibile. La rivoluzione verde promuove l’idea di un’economia circolare, in cui i rifiuti vengono minimizzati e le risorse vengono riutilizzate. Nel contesto agroalimentare, questo può tradursi in pratiche come il compostaggio, il riutilizzo degli scarti agricoli, e la creazione di cicli chiusi che riducono l’impatto ambientale complessivo.

Il premio valorizza anche le iniziative che migliorano la qualità e la sostenibilità dei prodotti attraverso la promozione delle risorse locali. Questo include la salvaguardia delle tradizioni agricole locali, la tutela della biodiversità e la valorizzazione delle produzioni tipiche del territorio. Un altro aspetto chiave è l’innovazione sociale. Questo implica il miglioramento delle condizioni di lavoro, l’inclusione di pratiche etiche nella gestione delle risorse umane e la promozione di iniziative che contribuiscono al benessere delle comunità rurali. Il tema affronta anche la sfida dei cambiamenti climatici, incoraggiando soluzioni che permettano alle aziende agricole di adattarsi alle nuove condizioni climatiche e di ridurre la loro impronta di carbonio. Infine, il tema enfatizza l’importanza di educare i consumatori e i produttori riguardo alle pratiche sostenibili e all’importanza di fare scelte consapevoli nel settore agroalimentare.

I PREMI

CHIOGNA NICOLA – MELITE SRLS

Categoria: Campagna Amica

Slogan: Amelì la frutta vera e leggera

Descrizione: Nel 2021, Nicola ha sviluppato un progetto per far mangiare più frutta ai giovani, creando granuli di frutta che conservano tutte le proprietà organolettiche senza aggiungere eccipienti. Dopo tre anni di sviluppo, il progetto punta a valorizzare il lavoro agricolo, riducendo i costi industriali e premiando i produttori di materie prime. L’innovazione permette di utilizzare anche gli scarti della frutta, producendo zero rifiuti.

Motivazione: Per aver promosso il Made in Italy e l’agricoltura italiana, con un’iniziativa volta a favorire l’incontro tra agricoltori e cittadini, tutelando la distintività e genuinità dei prodotti agro-alimentari e della cultura contadina, riducendo nel contempo al minimo la produzione di rifiuti utilizzando anche gli scarti di lavorazione.

BRUNEL AURORA – CIASA DO PARE’

Categoria: Coltiviamo insieme

Slogan: Consapevolezza nel piatto

Descrizione: L’azienda multifunzionale di Aurora alleva razze in via d’estinzione, produce miele di montagna, fermenta frutti e verdure, e raccoglie erbe spontanee per l’osteria. La loro filosofia si basa sulla sostenibilità, acquistando solo da aziende agricole fidate, utilizzando tovagliato compostabile, e fermentando bevande e alimenti. L’azienda utilizza la cera e il burro trentino per rallentare la frollatura della carne di Grigio Alpina. La cera viene anche utilizzata per mantenere salumi come la bresaola morbidi. Affina i formaggi a latte crudo con orzo trentino lattofermentato e elementi naturali come l’aglio orsino e gli aghi di larice. L’azienda offre quindi un modello di agricoltura sostenibile che rispetta l’ambiente, l’economia e le persone.

Motivazione: Per aver valorizzato un legame che unisce più realtà del mondo agricolo creando reti sinergiche con i diversi soggetti della filiera agricola al fine di massimizzare i vantaggi delle aziende agroalimentari e del consumatore finale e garantire la qualità della produzione. Questa azienda ha portato innovazione nel settore e si pone tra gli obiettivi quello di sostenere e valorizzare il Made in Italy dal campo alla tavola.

POLLA MARTINO – AGRITUR MASO PAN

Categoria: Custodi d’Italia

Slogan: Bisogna conoscere da dove veniamo per avere un futuro

Descrizione: L’ obiettivo è valorizzare la razza Rendena, autoctona del Trentino e diffusa in alta montagna. Martino offre attività didattiche, come la trasformazione della panna in burro, e esperienze di vita in malga, che attraggono molti. Le montagne sono cruciali per la salute e la promozione culturale. L’azienda vuole sensibilizzare giovani e famiglie sui temi ambientali e climatici, e riscoprire la vita montana. Il museo celebra l’identità locale, mostrando oggetti e attrezzi usati dai contadini, raccolti da Giovanni Battista Polla. Questi raccontano la vita passata, in particolare l’allevamento della Razza Rendena.

Motivazione: Per aver mantenuto vive le tradizioni di montagna e per la capacità di offrire un’esperienza autentica agli ospiti, contribuendo nel contempo il presidio di un territorio marginale e periferico. Questa realtà aziendale inoltre ha saputo preservare terreni di alta montagna, facendo sì che il patrimonio di biodiversità di cui il nostro Paese è ricco, non vada perso.

FEDERICO VALGOI

Menzione Speciale: Agri-Influencer

Slogan: Fen en selfie!

Descrizione: Federico, giovane agricoltore, ha fondato l’azienda di succhi Susotta e gestisce il profilo Instagram @lasusotta, dove condivide la sua vita quotidiana e le sfide dell’agricoltura. Grazie alla sua spontaneità e al coinvolgimento, ha attratto oltre 16.000 follower in meno di un anno, ispirando altri giovani a seguire la strada dell’agricoltore e promuovendo l’agricoltura 4.0.

Motivazione: Per aver promosso la propria attività attraverso l’uso dei moderni canali di comunicazione, in particolare le pagine social. Il lavoro di tutti i giorni nelle campagne viene comunicato e valorizzato iniziando così non solo a coltivare la terra ma anche i “follower”.

Aziende non premiate ma meritevoli di menzione:

*GIACOMELLI MICHELE – ALPBERRIES, Categoria: Campagna Amica

*ECCHER FRANCESCA – IL LEPROTTO BISESTILE, Categoria: Campagna Amica

*DELVAI FILIPPO – AZ. AGRICOLA DELVAI MARIO Categoria: Custodi d’Italia