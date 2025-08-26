“CODICE SORGENTE” * SUMMER SCHOOL: «SI È SVOLTA IL 22 E 23 AGOSTO A CANDRIAI CON 40 PARTECIPANTI, IN REMOTO LA LEZIONE DI PAOLO GENTILONI»

09.50 - martedì 26 agosto 2025

Si è svolta lo scorso 22 e 23 agosto a Candriai, sul Monte Bondone, la ormai tradizionale Summer School della scuola di formazione politica Codice Sorgente, che ha inaugurato il nuovo sesto anno accademico. Oltre 40 i partecipanti, tra nuovi studenti, studentesse e soci, hanno animato due intense giornate di studio e confronto, passando simbolicamente il testimone tra i giovani che hanno frequentato diverse annualità della

Scuola. Il tema scelto per il percorso formativo 2025-26, che durerà fino a maggio, è quello delle Relazioni Internazionali. A introdurlo sono stati ospiti di rilievo in collegamento: il presidente Paolo Gentiloni, che ha affrontato la tematica della salute del multilateralismo e della democrazia liberale; la professoressa Alessia Amighini, che ha analizzato la dimensione economica della Cina; e il professor Jean-Léonard Touadi, che ha discusso le dinamiche africane e i rapporti del continente con l’Europa.

Non sono mancati momenti di socialità, come il falò e l’escursione a Malga Brigolina. La prossima lezione si terrà a Palù del Fersina, presso l’Istituto Culturale Mòcheno, e sarà dedicata alla Storia dell’Autonomia trentina.