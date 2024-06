“CODICE SORGENTE“ * SCUOLA DI FORMAZIONE POLITICA: «LEZIONE INAUGURALE CON ALESSANDRO ROSINA SULLA CRISI DEMOGRAFICA ITALIANA, A TRENTO (21/6 -17.00)

09.34 - martedì 18 giugno 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Siamo lieti di annunciare che Alessandro Rosina, professore ordinario di demografia e statistica sociale all’Università Cattolica di Milano e coordinatore scientifico dell’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo, terrà venerdì 21 giugno alle ore 17:00 presso la Sala Conferenze di Trento della Fondazione Caritro (Via Calepina 1 – Trento) la lezione inaugurale della V edizione della Scuola di formazione politica indipendente “Codice Sorgente. Idee ricostruttive” sul tema della crisi demografica italiana.

La lezione sarà aperta a tutta la cittadinanza. La Scuola sin dal 2019 offre il proprio contributo nella formazione dei giovani under 35 che intendano porsi al servizio delle loro Comunità impegnandosi in ambito politico, amministrativo e sociale. L’offerta formativa di di questa V edizione consta di 10 lezioni (1 sabato mattina in presenza al mese circa da settembre 2024 a maggio 2025), una Summer School di due giorni a Candriai e dei laboratori di policy making.

Il primo modulo di lezioni sarà dedicato a “Il Trentino, le sue specificità, le sue autonomie” con le prolusioni di professori e professoresse quali Paolo Pombeni, Esther Happacher, Gianfranco Postal, Daria de Pretis, Gianfranco Cerea.

Gli altri moduli affronteranno le tematiche della dinamica demografica, per coglierne l’andamento nazionale e globale, gli effetti e le migliori linee di indirizzo politiche per contrastare questo trend. Tra i relatori di questo modulo ci sarà la prof.ssa Agnese Vitali, la prof.ssa Elsa Fornero (“Invecchiamento della popolazione e La Sostenibilità dei sistemi di Welfare”) e il prof. Franco Farinelli. Le ultime lezioni saranno dedicate a tematiche di notevole importanza e saranno tenute da: il prof. Enrico Giovannini (“La Sostenibilità Ambientale”), il prof. Filippo Andreatta (“Peace research e conflict resolution”) ed il prof. Michele Nicoletti (“Etica e Politica”).

Le iscrizioni alla quinta edizione della Scuola sono aperte fino al 30 giugno ed è possibile iscriversi su www.codicesorgente.eu