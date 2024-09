CNCA – TN.AA/SÜDTIROL * T-ESSERE COMUNITÀ: «SETTIMANA DELL’ACCOGLIENZA, 90 EVENTI IN PROGRAMMA (27/9 -5/10)»

17.16 - lunedì 23 settembre 2024

T-ESSERE COMUNITA’: La volontà di costruire e stare assieme. Settimana dell’Accoglienza 27 settembre – 5 ottobre 2024. La Settimana dell’Accoglienza 2024 è ormai alle porte della sua decima edizione. Questa mattina è stato presentato il programma ricco di eventi durante la conferenza stampa tenutasi presso il Convento dei Cappuccini in via delle Laste a Trento.

Ha aperto la conferenza Stefano Canestrini, coordinatore di Centro Astalli Trento, a cui è stata affidata la struttura del convento assieme ad ATAS (Associazione Trentina Accoglienza Stranieri) e alla Scuola Penny Wirton Trento, e che dal 1 ottobre aprirà in questo luogo un dormitorio per migranti e richiedenti asilo. Alberto Pedrotti, assessore al welfare di comunità per il Comune di Trento, è intervenuto successivamente facendo notare come la collaborazione con i frati cappuccini, il Comune di Trento e le realtà sociali citate sopra sia un ottimo frutto della collaborazione tra privato sociale, ente pubblico e volontariato.

La conferenza stampa viene moderata da Michelangelo Marchesi, presidente della cooperativa Villa S. Ignazio, consigliere di CNCA nazionale e responsabile area progettazione e sviluppo sociale di Progetto 92. Marchesi fa notare come negli ultimi anni si sia arrivati ad una ostilità da parte della cittadinanza verso chi si prende a cuore una dimensione inclusiva della comunità, tale sentimento è stato suscitato soprattutto da una cattiva politica sul territorio.

Le venti organizzazioni di CNCA Trentino – Alto Adige individuano nell’accoglienza una predisposizione ad un’attenzione nei confronti di chiunque si trovi in una condizione di fatica e fragilità, anche temporanea. E lo fanno attraverso il loro lavoro quotidiano e, grazie alle molte realtà che hanno aderito, alla Settimana dell’Accoglienza. Massimo Komatz, coordinatore della cooperativa sociale Villa S. Ignazio, informa che quest’anno sono entrate a far parte di CNCA due nuove realtà che si occupano di fragilità diverse, rispettivamente: Comunità Camparta di tossicodipendenza e Cooperativa Arca di Noè di sport.

I più di 90 eventi in programma per la Settimana dell’Accoglienza toccano i temi del volontariato e dell’impegno attraverso la sensibilità e l’originalità di ciascuna realtà. Le organizzazioni che hanno aderito all’iniziativa sono oltre 50. Durante tutti i giorni della Settimana saranno presenti incontri, spettacoli, mostre, cineforum, laboratori, seminari, presentazioni di libri e altro ancora, a cominciare da un evento diffuso su tutto il territorio regionale, sabato 28 settembre alle ore 16:00, nel quale diverse realtà in luoghi diversi, ma alla stessa ora, daranno il via alla Settimana in modi inediti e aperti alla cittadinanza.

“Antologia degli sconfitti” di Niccolò Zancan, giornalista che si è interessato da cronista delle persone più emarginate, notando come in realtà siamo un po’ tutti sconfitti dalla nostra contemporaneità – venerdì 4 ottobre a Trento.

Consolida e CSV promuovono gli “Stati Generali del Welfare” di sabato 5/10 presso Villa S. Ignazio. Questo evento mette insieme tutte le organizzazioni che si occupano di pensiero sociale e tratterà dei contenuti del lavoro sociale, di cui fa parte anche il volontariato.

ioletta Plotegher e Emiliano Bertoldi, rispettivamente presidente e coordinatore di ATAS Onlus, informano che all’interno dell’ex-mensa dei Cappuccini si terrà una mostra sui volti e i cibi di tante culture e una comunità, in occasione dei 35 anni dell’associazione; l’inaugurazione avverrà venerdì 4 ottobre. Successivamente Marta Anderle per ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) invita alla proiezione del docufilm “Il confine di brina” in memoria di Ettore Castiglioni, Adamello Collini, Bruno Pilat e don Pietro Cortiula, sabato 28 settembre.

Per la Federazione Trentina della Cooperazione interviene Sara Perugini invitando alla passeggiata urbana organizzata in collaborazione con Consolida “Tra cooperazione e autonomia” sabato 28 mattina su prenotazione. Maria Rosa e Alex di Tabita partecipano alla Settimana con diversi eventi per mettere in relazione le persone senza fissa dimora e chi non le nota. L’associazione propone una mostra di quadri visitabile presso l’atrio del teatro San Marco a Trento, l’abbellimento di panchine in piazza Fiera, una gita a Sardagna domenica 29 settembre e un’attività di lavoro attraverso la partecipazione con tre postazioni presso il mercatino di Piedicastello domenica 6 ottobre.

In occasione della giornata internazionale della lingua dei segni che cade proprio oggi, la direttrice della cooperativa Abiolnova, Valentina Visioli, invita alla serata sensoriale e al seguente aperitivo in lingua dei segni “Don’t speak!” che si terrà lunedì 30 settembre presso la sede dell’associazione Infusione in via della Saluga 3/B a Trento.

Il CAV (Coordinamento Accoglienza Vallagarina) sarà a Rovereto presso i Giardini Perlasca venerdì 27 settembre per aprire la Settimana attraverso alcuni salotti in dialogo sull’idea di “Comunità”. Anche a Mori si terrà un evento della Settimana dell’Accoglienza che coinvolge molte realtà del territorio, lo ricorda Paolo Rosatti che racconterà la sua esperienza di volontariato in Mozambico la sera di venerdì 4 ottobre.

In chiusura, interviene Rocco Guglielmi, presidente di Casa Padre Angelo, realtà membra di CNCA, che propone due eventi in collaborazione con diversi enti: uno spazio di comunità nel quartiere della Bolghera a Trento sabato 28 settembre e un evento sulle sfumature nelle relazioni attraverso la danza sabato 5 ottobre presso il centro teatro di via degli Olmi.

Per concludere, prendono la parola i due presidenti degli unici enti finanziatori della Settimana dell’Accoglienza: Giorgio Casagrande, presidente di CSV Trentino, contento dell’adesione della Settimana alle iniziative di Trento Capitale Europea del Volontariato; e Donatella Turrina, presidente di Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale, che ha assicurato il suo sostegno e anche la sua partecipazione al momento diffuso di apertura della Settimana sabato 28 settembre presso Piazza D’Arogno a Trento.

Si ricorda, infine, l’evento di apertura della Settimana: la presentazione del libro “Il dono e la città” di don Giacomo Panizza, uno dei fondatori di CNCA, nella giornata di mercoledì 25 settembre alle 17.15 presso il Centro Vigilianum. Dialogheranno con l’autore per riflettere sul ruolo che volontariato e terzo settore possono avere nella costruzione della città e della comunità di domani, Caterina Pozzi, la presidente di CNCA, Alberto Pacher, psicologo e già sindaco di Trento, e Mario Tonina, assessore provinciale a Salute, Politiche sociali e Cooperazione.

Un grazie di cuore a tutte le organizzazioni e i volontari per i contributi concreti, l’intelligenza e la passione, e un ringraziamento speciale alla Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale e CSV Trentino per l’importante sostegno.Auguriamo una buona Settimana dell’Accoglienza a tutte e a tutti! Sul sito della settimana si può trovare il programma sempre aggiornato: https://www.settimanadellaccoglienza.it/