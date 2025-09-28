CNCA TN-AA/SÜDTIROL * SETTIMANA DELL’ACCOGLIENZA: «INCONTRI E TESTIMONIANZE SU DISUGUAGLIANZE – MIGRAZIONI – DISABILITÀ»

13.42 - domenica 28 settembre 2025

La Settimana dell’Accoglienza promossa dal CNCA, lunedì 29 settembre si terranno i seguenti eventi:

Così lontane così vicine alle ore 18:00 in via Belenzani (di fronte a Palazzo Thun) a Trento.

Uno sguardo sulle tante disuguaglianze nel mondo attraverso gli occhi di chi opera nella cooperazione.

Saranno presenti:

– Amanda Prezioso, infermiera di EMERGENCY a Gaza,

– Raffaele Crocco, direttore di Atlante delle guerre e dei conflitti del Mondo,

– Alessandra Calliari, vicepresidente dell’Associazione Farete.

Un’occasione di confronto e riflessione interattiva a cui tutti sono invitati.

L’evento è promosso da FArete – rete delle organizzazioni di cooperazione internazionale trentine http://faretetrentino.it/ , all’interno della Settimana dell’Accoglienza di CNCA .

Penny Wirton in piazza dalle ore 16 alle ore 18 presso Piazza Santa Maria Maggiore a Trento. L’attività di insegnamento di italiano ai migranti, che normalmente si svolge nel convento dei Cappuccini, viene spostata per un giorno in una piazza, a contatto con i cittadini.

SOUCE dalle ore 17:30 alle 19.00 presso l’Aula Magna della Fondazione Demarchi in Piazza Santa Maria Maggiore, 7 a Trento. SOUCE è molto più di un film: è un viaggio emozionante che esplora la realtà attraverso gli occhi e il cuore di chi vive senza preconcetti… dando voce ai giovani con disabilità e permettendo loro di raccontare le proprie storie, aspirazioni e sogni.

CUSTODI DI COMUNITÀ…IN CAMMINO Il valore delle persone con disabilità per una società più equa e solidale dalle ore 20 presso la sala della Fondazione Caritro in via Calepina, 1 a Trento

La cooperativa sociale La Rete, CSV Trentino e il Comune di Trento propongono una serata di analisi delle ricadute dell’azione volontaria delle persone con disabilità a favore della comunità. La preziosa guida di Gino Mazzoli ci offrirà uno sguardo della disabilità come volàno per

costruire relazioni più umane. La serata si snoderà attorno a:

– #Reciprocità. In che modo le persone con disabilità possono essere protagoniste di azioni di sostegno verso altre persone vulnerabili?

– #BeneComune. Cosa accade quando si crea una rete tra volontari, persone con disabilità e utenti vulnerabili?

– #Cambiamento. Qual è il potenziale simbolico e strategico delle esperienze vissute dalle persone con disabilità?

– #OperatoriDiComunità. Qual è il ruolo professionale degli operatori che, dietro le quinte, attivano connessioni, orientano contatti e facilitano relazioni capaci di generare inclusione, partecipazione e coesione?