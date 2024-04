CMST * “RAILJET“: « IL COLLEGAMENTO FERROVIARIO MONACO DI BAVIERA – VERONA NON PREVEDE FERMATE IN TRENTINO? INACCETTABILE TALE PROPOSTA »

07.37 - mercoledì 10 aprile 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il treno che snobba Trento. Leggiamo sulla stampa locale che dal giorno 8 aprile è attivata una relazione ferroviaria giornaliera delle ÖBB (Österreichische Bundesbahnen – ferrovie federali austriache) Monaco di Baviera – Verona e ritorno con nuovo materiale Railjet, che assicura un elevato confort di viaggio oltre a moderni servizi di connessione in rete e trasporto biciclette in tutta sicurezza.

La relazione dovrebbe essere apripista per poi proseguire la sostituzione con lo stesso materiale delle già confortevoli anche se più datate carrozze in servizio sulle relazione Eurocity esistenti. Per le necessità ÖBB avrebbe acquistato ben 27 equipaggi di materiale Railjet.

L’entrata in servizio commerciale è stata preceduta da apposito viaggio inaugurale avvenuto venerdì 5 aprile, con l’intervento di Daniel Alfreider, assessore alla mobilità e infrastrutture della PAB, di René Zumtobel, assessore all’ambiente e conservazione della natura e protezione del clima e sostenibilità del Bundesland Tirol, presente anche Sabine Stock, consigliere di amministrazione di ÖBB.

Alfreider avrebbe dichiarato che l’operazione entra negli obbiettivi di spostamento del traffico dalla strada al ferro nell’interesse della sostenibiltà e della sicurezza, rendendo più attrattiva la modalità ferro, senza bisogno di ulteriori modi di convincimento “perché i fatti parlano da soli”. Sabine Stock avrebbe invece puntualizzato il concetto di “viaggio senza barriere”, grazie alle caratteristiche del nuovo materiale.

Fin qui tutto filerebbe come si deve, moderni treni in concorrenza con l’aereo, confortevoli, superequipaggiati e veloci, relazioni intercity internazionali con pochissime fermate intermedie fra le capolinea, la nuova frontiera del viaggio ? Sì ma … Trento li vedrà solo transitare questi treni. Sì perché il nostro treno muoverà da Monaco, fermerà a Rosenheim, Innsbruck, Bolzano/Bozen e terminerà la corsa a Verona PN, sì avete inteso bene, a Trento il treno non fermerà e, ovviamente, neanche a Rovereto. Ci sarà invece la fermata a Brennero imposta da questioni

tecniche (cambio tensione). Stesse fermate nella direzione inversa. Ed ecco spiegata l’assenza di rappresentanti PAT al viaggio inaugurale. Ma è credibile che in PAT non si abbia saputo nulla? Ancora una volta Trento si risparmia i noiosi discorsi, nonché propositi, ove si disserta di sostenibilità, di protezione dell’ambiente, di sicurezza, … già, questi argomenti “disturbano” un po’ quaggiù.

*

Italo Piffer – aderente CMST

CMST- Comitato Mobilità Sostenibile Trentino “Ing. Alberto Baccega