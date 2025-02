CMST * CONVEGNO “MONITORAGGIO INTEGRATO AMBIENTE-SALUTE“: «GALLERIA TRENTO NORD, I LAVORI PREVISTI POTREBBERO AGGRAVARE LA CONTAMINAZIONE DELLA FALDA»

07.40 - giovedì 20 febbraio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Dalla tavola rotonda del convegno sul monitoraggio ambiente salute nelle aree interessate dalla realizzazione della circonvallazione di Trento, è emerso un quadro della contaminazione del suolo e sottosuolo e della falda acquifera a dir poco preoccupante.

Il Comitato Mobilità sostenibile Trentino “ing. Alberto Baccega” ha sollecitato, insieme alla Rete dei Cittadini, le autorità locali e nazionali a procedere al più presto a potenziare la barriera idraulica esistente a sud delle aree ex Carbochimica ed ex Sloi e a elaborare la progettazione della bonifica del SIN TRENTO NORD, dopo circa 50 anni dell’incendio dello stabilimento ex Sloi e di discussioni inconcludenti, nelle istituzioni locali e nazionali. Occorre reperire le risorse finanziarie per la realizzazione della bonifica totale del SIN e delle aree limitrofe. Gli esperti locali e nazionali, APPA e ISPRA, sapranno fornire tutti gli elementi tecnico scientifici per definire i suddetti provvedimenti.

La contaminazione delle aree di Trento Nord non è più un affare privatistico, bensì pubblico perché riguarda la salute della cittadinanza esposta agli effetti della diffusione degli inquinanti nelle matrici ambientali. Le lavorazioni previste dal PFTE e PFTE PLUS per la realizzazione della trincea e della galleria Trento Nord, potrebbero diffondere ulteriormente la contaminazione nella falda acquifera.

Nel corso della tavola rotonda l’ing. Viglietti portavoce del Comitato, ha ribadito, ancora la necessità di procedere alla modifica del tracciato prevedendo l’imbocco a 2 km più a nord, nei pressi del parco Melta, dove esistono meno criticità ambientali e sanitarie. Si tratta di realizzare una piccola parte del lotto 5 dell’accesso sud del tunnel di base del Brennero, già prevista nella progettazione di Italferr. Tale intervento è possibile, in quanto l’opera è stata stralciata dal PNRR e sono decaduti i termini di ultimazione dei lavori entro il 2026. Tale provvedimento permetterebbe di affrontare la bonifica totale del SIN e delle aree limitrofe con i relativi tempi, forse più ampi.

Le tematiche sviluppate nel Convegno svolto alla Biblioteca Comunale di Trento hanno contribuito a fornire elementi nuovi per la continuazione del confronto del Comitato Mobilità sostenibile Trentino con l’Osservatorio Ambientale e per la sicurezza del lavoro già avviato e che procede, con metodo dialogico, ad approfondire le criticità emerse e a dare seguito alle proposte per la qualità della vita della popolazione di Trento.

*

ing. Ezio Viglietti – Portavoce CMST