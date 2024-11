CMST – COMITATO MOBILITÀ SOSTENIBILE TRENTINO * VALDASTICO A31: «OK OSTRUZIONISMO IN CONSIGLIO PAT, NO A VARIANTE PUP ESTENSIONE CORRIDOIO EST»

22.58 - giovedì 7 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il Comitato Mobilità Sostenibile Trentino CMST “ing. Alberto Baccega” appoggia pienamente l’ostruzionismo che si sta svolgendo, presso il Consiglio Provinciale, da parte dei gruppi di minoranza, per impedire che venga approvata la variante del PUP per l’estensione del Corridoio est. In passato il CMST ha partecipato attivamente all’opposizione per tale variante che costituisce una premessa alla progettazione e realizzazione del completamento dell’autostrada Valdastico Nord A31 da parte della concessionaria.

Tale opera è inutile e dannosa per l’ambiente, compromette le risorse idriche e serve unicamente a favorire il rinnovo della concessione al gestore dell’A4 da parte dello Stato. In tal modo la concessionaria potrebbe continuare a realizzare extraprofitti dagli introiti dei pedaggi. Il CMST ha proposto l’alternativa del vero potenziamento della linea ferroviaria della Valsugana con il raddoppio dei binari e la completa elettrificazione.

Risolverebbe alcuni problemi di connettività tra Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Tali interventi consentirebbero di svolgere anche servizio merci e in particolare il trasporto combinato, collegando gli interporti veneti e friulani, nonché i porti dell’Adriatico con il Corridoio SCANDINAVO MEDITERRANEO.

Tale infrastruttura potenziata potrebbe fare parte integrante della futura metropolitana di superficie, ossatura principale del sistema di mobilità sostenibile del Trentino. Consentirebbe di migliorare notevolmente il trasporto pubblico locale e il trasporto turistico tra il Nord Europa e Venezia.

A tal proposito l’ing.Alberto Baccega aveva elaborato un’ipotesi progettuale dettagliata e valida da un punto di vista della tecnica ferroviaria. Il costo stimato per il potenziamento della linea della Valsugana è di circa 1,5 miliardi di euro, cioè la metà di quello stimato per il completamento dell’autostrada Valdastico Nord A 31.

Il consiglio comunale di Terragnolo ha approvato una mozione per indire un referendum consultivo sulla Valdastico Nord A31 che purtroppo non potrà avere luogo per l’inerzia del Sindaco e della Giunta.

Il CMST ritiene urgente e improrogabile l’approvazione del Piano Provinciale della Mobilità Sostenibile, che attualmente non esiste, che preveda il trasporto delle merci e delle persone nel rispetto della Convenzione delle Alpi.

*

COMITATO MOBILITA’ SOSTENIBILE “Ing. Alberto Baccega”