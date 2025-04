CMST -COMITATO MOBILITÀ SOSTENIBILE TRENTINO * MOBILITÀ SOSTENIBILE: «TRAM TRENO TRA TRENTO – ROVERETO – LAGO DI GARDA, ORA LA POLITICA PASSI AI FATTI»

14.35 - martedì 29 aprile 2025

Il dibattito, in campagna elettorale, sulla mobilità sostenibile tra i candidati sindaci del comune di Trento e l’assessore Mattia Gottardi della Provincia Autonoma di Trento, sta interessando l’interramento della linea storica (Supertrento). In particolare la realizzazione di una infrastruttura tranviaria di superficie per collegare da Nord e Sud e viceversa il centro abitato di Trento.

L’interlocuzione tra Comune di Trento e la PAT è stata rimandata a dopo il 4 maggio, con l’insediamento della nuova amministrazione comunale a Trento.

Il Comitato Mobilità Sostenibile Trentino “ing. Alberto Baccega ” (CMST) negli incontri avuti con il Sindaco Ianeselli e nel corso di eventi organizzati, ha proposto il TRAM TRENO come soluzione possibile per la città di Trento e per il collegamento Trento-Rovereto-Lago di Garda. Il CMST che è apartitico e che non parteggia per nessuno dei candidati, auspica che il tema sul

finanziamento di tali opere venga preso in seria considerazione da parte dei politici degli enti locali e si passi da enunciazioni generiche e promesse elettorali, ai fatti. Occorre cioè che tali opere pubbliche infrastrutturali vengano inserite nel Contratto di Programma Investimenti tra lo Stato e RFI e che siano cofinanziati i progetti dal governo nazionale e dalla Provincia Autonoma di Trento.

Il CMST ha promosso il convegno sul TRAM TRENO, svoltosi il 24 maggio 2024 e la proposta di legge, già depositata alla Camera dei Deputati dall’onorevole Angelo Bonelli e da altri parlamentari. I responsabili degli esecutivi della Provincia e del Comune di Trento devono dimostrare che su queste proposte ci sia veramente la volontà politica per realizzarle.

D’altra parte la considerazione che Trento non avrebbe accesso ai finanziamenti previsti dalla legge nazionale sul trasporto rapido di massa, a causa del numero esiguo di residenti, non trova riscontro nella realtà. Infatti la realizzazione del tram treno, nell’ambito della metropolitana leggera di superficie del Trentino e dell’Euregio, interessa oltre un milione di residenti e centinaia di migliaia di turisti che soggiornano, nelle stagioni estive ed invernali, nelle diverse località alpine e del Lago di Garda.

Attendiamo segnali positivi e determinati da parte dei politici dopo l’insediamento degli esecutivi nelle

amministrazioni comunali.

Comitato Mobilità Sostenibile Trentino “Ing. Alberto Baccega” – CMST