CMST – COMITATO MOBILITÀ SOSTENIBILE TRENTINO * LOTTO 3A: «IL COMUNE DI TRENTO ORDINA LA MESSA IN SICUREZZA DELL’EX CARBOCHIMICA, CHIEDIAMO LO SPOSTAMENTO IMBOCCO GALLERIA»

11.53 - giovedì 17 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il Comune di Trento ha emesso un’ordinanza nei confronti dei proprietari dell’area ex Carbochimica. Essa intima a procedere e a mettere in sicurezza tale area per impedire che si diffondano morchie catramose nelle rogge demaniali e nelle aree oggetto di lavorazioni per l’imbocco nord della galleria Trento. Il Comitato Mobilità Sostenibile Trentino CMST, nel giudicare positivamente tale decisione del Comune di Trento, invita ancora una volta le amministrazioni locali a richiedere una modifica del tracciato di progetto, per spostare l’imbocco più a nord in prossimità del Parco Melta.

Se i privati non intenderanno adottare i provvedimenti dell’ordinanza, essendo la questione di valenza sociale e pubblica, il CMST ritiene che si debba procedere all’esproprio delle aree del SIN TRENTO e procedere con l’intervento del Ministero dell’ambiente e dell’ISPRA alla progettazione e realizzazione della bonifica totale, che in questi ultimi 47 anni non si è voluta fare.

Il CMST ha fatto queste proposte all’Osservatorio Ambientale e per la sicurezza del lavoro nel Dossier n.3, richiedendo in particolare:

a) informazioni sull’efficacia e sull’efficienza della barriera idraulica esistente, a sud dell’ex area Carbochimica del SIN TRENTO;

b) l’opportunità di potenziare la barriera idraulica, creandone una nuova a valle dell’area ex SLOI

c) l’interferenza degli scavi nell’ex Scalo Filzi, con l’acquitardo (cioè uno strato del sottosuolo con bassa permeabilità);

d) l’effetto diga dei manufatti (trincea e galleria artificiale) che, di fatto costituiscono uno sbarramento delle acque di falda;

e) i rischi rumore e vibrazioni prodotte durante la realizzazione e nel futuro esercizio ferroviario;

f) i rischi del trasporto delle merci pericolose che permangono nel centro abitato di Trento Nord

Le risposte ricevute nel febbraio di quest’anno sono state insoddisfacenti e carenti, in relazione alle richieste fatte. La questione riguarda la salute e la sicurezza dei cittadini residenti a Trento Nord e non è più possibile tergiversare!

COMITATO MOBILITA’ SOSTENIBILE TRENTINO “ING.ALBERTO BACCEGA”