CMST – COMITATO MOBILITÀ SOSTENIBILE TRENTINO * CONVEGNO 18/9 ORDINE INGEGNERI: «LE PROPOSTE PRESENTATE DAL NOSTRO PORTAVOCE VIGLIETTI»

L’interessante convegno sulla mobilità sostenibile, di ieri 18 settembre, organizzato dall’Ordine degli ingegneri di Trento e dalla Fondazione Negrelli, precedentemente promosso dal Comitato Mobilità Sostenibile Trentino CMST “Ing.Alberto Baccega ” con incontri con la Presidente dell’OIT e con il Sindaco di Trento, è stato un’utile occasione per affrontare e approfondire problematiche riguardanti la mobilità a Trento e nell’intero Trentino. Il CMST ha partecipato con una relazione del portavoce ing. Ezio Viglietti che ha sinteticamente presentato le proprie proposte.

La realizzazione dei lotti 3 A (Trento) e 3 B (Rovereto) dell’accesso sud del Tunnel di Base del Brennero, rappresenta una irripetibile opportunità per progettare un sistema di mobilità sostenibile a Trento e in Trentino. Il CMST, con la futura separazione del traffico ferroviario delle merci da quello delle persone, ritiene possibile e importante la progettazione e realizzazione della metropolitana di superficie che comprenda l’attuale linea storica del Brennero, le linee ferroviarie della Valsugana, della Trento Malè, delle future linee dell’Avisio e del collegamento con il lago di Garda.

La metropolitana di superficie potrà essere l’ossatura principale del sistema e insieme alla progettazione e realizzazione di ulteriori infrastrutture e servizi per la mobilità dolce (pedonalità ciclabilità) e alternativa (bike e car sharing, car pooling, servizi a chiamata etc.) costituire una efficace alternativa all’uso delle auto private nelle città di Trento e Rovereto e nelle valli Trentine.

La realizzazione delle nuove fermate di Calliano e di Villa Lagarina (S.Ilario) possono rappresentare una prima implementazione della metropolitana di superficie. A tal proposito l’Istituto Marconi ha presentato una richiesta di percorso partecipativo all’Osservatorio provinciale per la Mobilità Sostenibile, che a tutt’oggi non è stato ancora attuato. Nel corso del convegno il CMST ha richiamato ai decisori politici i seguenti temi:

– la necessità di dotare il Trentino del Piano Provinciale della Mobilità Sostenibile, previsto dalla legge 6/2017;

– il reperimento delle risorse economiche necessarie per la realizzazione delle infrastrutture e dei servizi, applicando il principio “chi inquina paga”, con prelievi sui pedaggi autostradali, sulle accise dei combustibili fossili e sulla tassa di soggiorno.

Il CMST è impegnato ad elaborare una proposta di legge per implementare il Sistema Tram Treno in Italia, che troverebbe applicazione nella metropolitana di superficie. Il sistema TRAM TRENO è stato già realizzato in Germania e in altri paesi europei. In Italia manca una normativa specifica che è in corso di elaborazione da parte dell’ANSFISA, come confermato in un recente convegno organizzato, nel maggio scorso, dal CIFI e dalla Trentino Trasporti a Trento.

Inoltre un gruppo di professionisti sta lavorando per la realizzazione di un cortometraggio sulla mobilità sostenibile. Il CMST chiede il sostegno di enti trentini per la sua concreta realizzazione. In definitiva il CMST ritiene che si debba trovare una road map e formulare uno scenario strategico al fine di migliorare il modo di muoversi nel territorio in alternativa all’uso dell’auto privata per le persone e all’uso dei mezzi pesanti per le merci.

Comitato Mobilità Sostenibile Trentino

“Ing. Alberto Baccega”