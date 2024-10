CMST – COMITATO MOBILITÀ SOSTENIBILE TRENTINO: «BONIFICA TRENTO NORD, PREOCCUPANTI LE AZIONI DILATORIE DA PARTE DELLE AUTORITÀ»

09.33 - sabato 19 ottobre 2024

È stato dato annuncio che per accelerare i processi per la bonifica del SIN DI TRENTO NORD e delle aree limitrofe interessate dalla diffusione dei contaminati nel suolo sottosuolo e nella falda acquifera, è stato istituito il Tavolo Tecnico Permanente (TTP), costituito da varie istituzioni locali e nazionali.

L’istituzione del TTP sarebbe un’ottima notizia, ma purtroppo in Italia le Commissioni e i Tavoli vari vengono fatti per “congelare” le decisioni e rimandarle sine die.

Abbiamo l’impressione che il TTP è stato istituito tanto per dire che, dopo il sequestro di aree e la situazione di diffusione dei contaminanti dal SIN TRENTO NORD, era necessario “fare qualcosa”.

Il CMST ritiene che tali ulteriori azioni dilatorie e attendiste da parte delle autorità competenti locali e nazionali risultano preoccupanti in riferimento alla tutela e salvaguardia della sicurezza e della salute dei cittadini e dei lavoratori impegnati nella realizzazione delle opere del lotto 3 A.

Il CMST, ritiene che si debba al più presto elaborare un progetto definitivo della bonifica integrale del Sito di interesse nazionale SIN TRENTO NORD, uno dei 42 esistenti in Italia, e delle aree limitrofe. Dal 1978 ad oggi, cioè dalla data dell’incidente nello stabilimento ex SLOI, non è stato fatto nulla e si continua con l’istituzione di tavoli a dilazionare ulteriormente la decisione di bonificare il SIN. D’altra parte si legge che il TTP avrebbe il compito di “accelerare” le procedure. Cosa vuol dire? Non si stabiliscono date e programmi precisi. A nostro modesto parere si continua a tergiversare, mentre diventa improrogabile la decisione di realizzare la bonifica integrale e reperire presso il governo nazionale i fondi necessari.

Diventa ogni giorno sempre più importante e urgente decidere di spostare l’imbocco della galleria Trento del lotto 3 A a 2 km più a Nord, anticipando la realizzazione di parte del lotto 5.

COMITATO MOBILITÀ SOSTENIBILE TRENTINO CMST “ING.ALBERTO BACCEGA “