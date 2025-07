CMST – COMITATO MOBILITÀ SOSTENIBILE TRENTINO * ASSESTAMENTO BILANCIO PAT: «NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO ROVERETO – LAGO DI GARDA, TANTO RUMORE PER NULLA»

20.32 - lunedì 28 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Nei giorni scorsi il Presidente Fugatti annunciava che nell’assestamento di Bilancio provinciale sarebbero stati previsti 100 milioni, per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Rovereto – Lago di Garda e che si sarebbe fatto il protocollo con Rfi, per il cofinanziamento.

Invece abbiamo potuto vedere che è stato bocciato l’ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare provinciale del PD che proponeva, tra l’altro, di inserire questa opera pubblica nella 1.a sezione del Contratto di Programma Investimenti tra Ministero infrastrutture e Trasporti e RFI, cioè tra quelle finanziate per la progettazione e realizzazione. E invece niente: tanto rumore per nulla. Solo annunci.

È emersa la volontà politica della Giunta Provinciale di continuare a chiacchierare sul tema con improbabili studi di fattibilità, come quello presentato nel 2022 dallo stesso Presidente Fugatti, dalla ex sindaca di Riva del Garda Santi e dal dirigente Roberto Andreatta.

Tale studio faceva riferimento al concorso di idee indetto nel 2014 per la Linea Azzurra di Metroland e proponeva un’analisi multicriteria che doveva dimostrare che la migliore soluzione era quella della società MMI, una delle 10 che aveva partecipato al concorso di idee stesso.

Tutta fuffa inconcludente! Per prima cosa si fa ancora riferimento, dopo più di 10 anni di chiacchiere a Metroland, una visione strategica inattuabile, sia per gli alti costi che per tracciati quasi completamente in galleria. Per seconda cosa perché tale opera non è ancora prevista nel suddetto contratto di programma e quindi non è in fase di progettazione.

Il Comitato Mobilità Sostenibile Trentino “ing. Alberto Baccega” CMST, fa ancora una volta appello agli amministratori locali e nazionali di definire un quadro esigenziale, elaborare il documento di fattibilità delle alternative progettuali DOCFAP, abbandonando definitivamente le ipotesi Metroland e mediante Dibattito Pubblico, definire il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica PFTE previsto nel codice degli appalti..

Il CMST nel corso di eventi organizzati in Alto Garda e in Vallagarina e nel corso di incontro con Sindaci e assessori ha presentato tre ipotesi progettuali, alternative a Metroland, che sono state completamente ignorate.

La Giunta provinciale provveda a formalizzare e deliberare il cofinanziamento di 100 milioni e a siglare il Protocollo di intesa tra Ministeri competenti e RFI per la completa copertura finanziaria.

Attendiamo fatti e non le solite chiacchiere!

Comitato Mobilità

Sostenibile Trentino

“Ing. Alberto Baccega”