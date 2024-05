CMST * CIRCONVALLAZIONE TRENTO LOTTO 3 A: « SINDACO IANESELLI E GIUNTA COMUNALE PREOCCUPÀTI PER LA SITUAZIONE? SI È ANCORA IN TEMPO PER MODIFICARE IL PROGETTO »

12.59 - sabato 11 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il Sindaco Ianeselli e la Giunta comunale di Trento sono preoccupati per la situazione che si è venuta a determinare nel cantiere del lotto 3 A – Circonvallazione di Trento. Il Comitato Mobilità Sostenibile Trentino “ing. ALBERTO BACCEGA” CMST ha denunciato più volte le criticità ambientali sanitarie ed economiche-finanziarie, anche nel recente passato. Da parte dell’amministrazione comunale non c’è stato ascolto su quanto detto e scritto dal CMST e dagli altri Comitati.

Il CMST ha partecipato al Dibattito Pubblico, consegnato il Dossier e il Dossier plus e richiesto accesso agli atti che in parte sono stati secretati. Adesso veniamo a scoprire che tutto quello che abbiamo detto e scritto corrisponde alla realtà. È veramente preoccupante il fatto di mettere a soqquadro la città di Trento per tanti anni e proseguire con un tracciato con 266 criticità non ancora risolte, sottoponendo il centro abitato di Trento Nord ai rischi derivanti dal trasporto delle merci pericolose, dal rumore e dalle vibrazioni. Si è ancora in tempo a rimediare e a modificare il tracciato e il progetto. A tal proposito il CMST ha inviato anche al comune di Trento l’ipotesi progettuale alternativa dell’ing. Alberto Baccega che è stata ignorata e oscurata da tutti. Siamo disponibili a illustrare le nostre proposte anche al Sindaco e alla Giunta di Trento se vorrà ascoltarci nella sede istituzionale.

*

CMST

Comitato Mobilità Sostenibile Trentino “Ing. Alberto Baccega”