CLS – CONSORZIO LAVORATORI STUDENTI * “L’APPRENDIMENTO LUNGO TUTTO L’ARCO DELLA VITA“: «INCONTRO A BOLZANO, IL 13/11 (16-30)»

11.34 - lunedì 11 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Mercoledì 13 novembre 2024 dalle 16:30 alle 19:00, presso il Centro Trevi / TreviLab di via Cappuccini, a Bolzano, il CLS propone l’incontro “L’apprendimento lungo tutto l’arco della vita” inserito nelle celebrazioni per il 50° anniversario.

Attivo da 50 anni nel campo della formazione per gli adulti e dell’apprendimento continuo, il CLS è una delle più importanti Agenzie di Educazione Permanente del territorio. In questo incontro, un gruppo di esperti moderati da Roberto Farneti (LUB) dialogherà sullo stato dell’arte in questo settore ricco di sfide.

Intervengono: Antonio Lampis (Provincia Autonoma di Bolzano), Stefania Baroncelli (Libera Università di Bolzano), Francesco Ravazzolo (Libera Università di Bolzano), Paolo Federighi (Università degli Studi di Firenze), Luca Bizzarri (Provincia Autonoma di Bolzano), Gina Chianese (Università degli Studi di Trieste), Francesco Florenzano (UPTER), Monica Devilli (Coopbund), Silvano Trolese (Intendenza scolastica italiana, Provincia Autonoma di Bolzano).

L’appuntamento è il terzo di quattro eventi che accompagnano la celebrazione di mezzo secolo di attività del CLS: un cammino che ha posto al centro la cultura a tutto tondo e l’istruzione come pilastri di una società aperta e inclusiva.

Gli appuntamenti precedenti:

• 26 settembre 2024, ore 17:00-19:00, Castel Mareccio – Cortile, Bolzano: “In dialogo con gli artisti”

• 14 ottobre 2024, ore 10:00-14:00, Eurac Research, Bolzano: Grande festa dei “50 anni del CLS”

Il prossimo appuntamento:

• 3 dicembre 2024, ore 17:00-19:00, Castel Mareccio – Sala Römer, Bolzano: “Educazione permanente: dalle lotte alle opportunità”