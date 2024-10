CLS – CONSORZIO LAVORATORI STUDENTI / BOLZANO * 50 ANNI ATTIVITÀ: «ALL’AUDITORIUM DI EURAC RESEARCH, IL 14/10 (10.00)»

10.03 - giovedì 3 ottobre 2024

È con grande piacere che il Consorzio Lavoratori Studenti di Bolzano, l’agenzia diventata il punto di riferimento per l’educazione permanente, vi invita alla grande festa per “I 50 anni del CLS”:

Lunedì 14 ottobre 2024 dalle 10:00 alle 14:00 presso l’Auditorium di Eurac Research in viale Druso 1, a Bolzano

II CLS, fin dalla sua nascita nel 1974, organizza corsi di formazione e promuove attività di apprendimento. In questi anni è riuscito a rinnovare i propri contenuti adeguandosi alle nuove richieste di una società in continua evoluzione, senza mai dimenticare la missione iniziale: offrire cultura e opportunità di crescita a tutti con un occhio di riguardo alle fasce vulnerabili.

Un lungo viaggio reso possibile grazie alle moltissime persone, enti e associazioni che hanno creduto e sostenuto un’associazione senza scopo di lucro, che fin dagli albori ha sempre difeso il diritto allo studio, alla formazione, all’integrazione e che ha messo al centro del suo “lavoro” l’attenzione, l’accompagnamento e l’accoglienza di ogni singolo partecipante. Occorre continuare a viaggiare insieme, magari con altri strumenti, ma sempre per fare della cultura e dell’apprendimento il fine della propria attività.

La partecipazione di ognuno di voi non solo contribuirà al successo dell’evento, ma sarà un moltiplicatore dell’importanza sempre più grande che rivestono formazione e apprendimento continuo nella società civile.

In questa giornata vogliamo ricordare i 50 anni già trascorsi e, soprattutto, presentare le nuove sfide che aspettano il CLS nei prossimi anni!

Programma: Ore 10:00

Benvenuto e presentazione filmato “I 50 anni del CLS”

Ore 10:30-11:00

Interventi di Patrizia Zangirolami (Coordinatore generale ed ex Presidente CLS) e Matteo Grillo (Presidente CLS)

Ore 11:00-12:00

Saluti delle Autorità

Ore 12:00-13:00

Taglio della torta e premiazioni

Ore 13:00-14:00

Testimonianze

Ore 14:00

Saluti e ringraziamenti Seguirà Buffet

Anticipata giovedì 26 settembre a Castel Mareccio dall’evento “In dialogo con gli artisti”, primo appuntamento per le celebrazioni del 50° anniversario de CLS che ha visto Stefano Cagol, Arnold Mario Dall’O, Egeon, Sophie Lazari e Lucia Nardelli in dialogo con la storica dell’arte Paola Bassetti, la festa di lunedì 14 ottobre sarà seguita da altri due incontri:

• 13 novembre 2024, ore 16:30-19:00, Centro Trevi, Bolzano: “L’apprendimento lungo tutto l’arco della vita”

• 3 dicembre 2024, ore 17:00-19:00, Castel Mareccio – Sala Römer, Bolzano: “Educazione permanente: dalle lotte alle opportunità”