CLAUDIO CIA * RETE 4 – “DIARIO DEL GIORNO”: «PER L’ON. BRAMBILLA IN TRENTINO NON ABBIAMO CASSONETTI ANTI-ORSO, VENGA DI PERSONA A VEDERE CON I SUOI OCCHI»

16.46 - giovedì 20 giugno 2024

Oggi vi propongo un estratto della mia ultima presenza a “Diario del giorno” su Rete 4, dove ho avuto l’ennesimo confronto acceso con l’onorevole Brambilla. Durante la trasmissione, l’onorevole ha affermato che in Provincia di Trento non abbiamo cassonetti anti-orso, suggerendo che questo sia il rimedio al sovrannumero di orsi.

Ho invitato l’onorevole Brambilla a venire di persona in Trentino per vedere con i suoi occhi (solo nell’ultimo anno sono stati stanziati 1 milione e mezzo di euro per nuovi cassonetti anti-orso!). Inoltre, dove i cassonetti non sono “anti-orso”, sono comunque chiusi per la raccolta differenziata.

Il vero problema, a mio avviso, è l’idea di “convivenza” con l’orso che alcune persone vogliono imporci. Io non voglio convivere con l’orso, e non credo che l’orso voglia convivere con noi. Un orso che si avvicina ai centri abitati, che non teme più l’uomo, è un pericolo per sé stesso e per tutti noi.

*

Claudio Cia

Consiglio Provincia autonoma Trento (Gruppo Misto)