CLAUDIO CIA (PAT – MISTO) * CANALE 5: «HO PARTECIPATO A “POMERIGGIO 5”, CON CHI HA DETTO “LA POLITICA È IGNORANTE BISOGNA AFFIDARSI ALLA SCIENZA”» (VIDEO)

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Puntata intensa quella dell’altro ieri a Pomeriggio 5 a cui ho partecipato. C’è chi dice che “la politica è ignorante” e che bisogna affidarsi alla scienza… peccato che quando si citano i dati scientifici si scada nel sentimentalismo della “convivenza” con gli orsi, che da un punto di vista scientifico è un concetto demenziale…

Claudio Cia

Consiglio provincia autonoma Trento (Gruppo Misto)

NOTA INTEGRATIVA INVIATA AD OPINIONE DAL CONSIGLIERE CIA / aggiornamento ore 18.32

Attualmente, la densità degli orsi in Trentino è di circa 6 per 100 km² di superficie idonea, più del doppio rispetto alle previsioni del Progetto LIFE Ursus. Questo dato, risalente già al 2019, dimostra un successo straordinario nella conservazione, ma porta con sé anche sfide significative, in particolare per la sicurezza dei cittadini.

Dati attuali:

•⁠ ⁠Popolazione attuale: 98 esemplari stimati al 2023 (esclusi i piccoli dell’anno), con un intervallo di confidenza tra 86 e 120

•⁠ ⁠Tasso di crescita medio annuo (2015-2023): 11%

•⁠ ⁠Elevata presenza di giovani e cuccioli, indicando un tasso di riproduzione elevato

Lo studio di fattibilità del 2000 prevedeva:

•⁠ ⁠popolazione minima vitale di 40-60 orsi, con un incremento annuo tra il 5% e il 10%

•⁠ ⁠densità di 2-3 orsi per 100 km² di superficie idonea

•⁠ ⁠tempo stimato di 18-41 anni per raggiungere la soglia di 70 esemplari…

C’è la necessità di rivedere le strategie di gestione e conservazione, tenendo conto dell’evoluzione della popolazione e delle dinamiche sociali. Le esigenze della popolazione devono diventare parte integrante del dibattito su come convivere in sicurezza con la natura…