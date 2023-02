CLAUDIO CIA (FDI) * CASO COSPITO: « STRISCIONE AFFISSO IN CENTRO A TRENTO CONTRO IL “41BIS”, SCONGIURIAMO IL RITORNO AD UN BUIO PASSATO »

13.21 - venerdì 24 febbraio 2023

Il testo seguente è tratto integralmente da un link social (Facebook, collegato al sito personale del consigliere Cia) ricevuto in redazione da Agenzia Opinione –

In merito allo striscione contro il 41bis per chiedere la liberazione di Alfredo Cospito, affisso sulla gru del cantiere in centro a Trento, torno a ribadire che dobbiamo assolutamente scongiurare il ritorno ad un passato buio. Per isolare comportamenti, come quelli che si stanno verificando in tutta Italia, la politica di ogni schieramento politico si deve unire. Solo uno Stato forte e compatto è in grado di non lasciare spazio a chi lo Stato lo combatte coinvolgendo innocenti e colpendo dritto al cuore delle Istituzioni e di chi le rispetta.