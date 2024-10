CISL TRENTINO * SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: «INCONTRO INFORMATIVO/FORMATIVO, A TRENTO – HOTEL SPORTING (8/10 ORE 14.45)»

16.36 - lunedì 7 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI: tutte le tutele”. Si terrà l’8 ottobre l’incontro con oltre 200 delegate e delegati della Cisl del Trentino nel quale saranno approfondite tutte le modalità operative per meglio attivare la tutela delle Lavoratrici e Lavoratori in caso di infortuni sul lavoro e/o di malattie professionali.

L’iniziativa si inserisce nel quadro della mobilitazione che da sempre impegna la Cisl in centinaia di iniziative nei luoghi di lavoro e sui territori con l’obiettivo di fornire sempre più strumenti e competenze nell’ambito della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La giornata, prevede le relazioni di Silvia Di Buò Responsabile del dipartimento politiche assicurative e di medicina legale del Patronato Inas Cisl, del dott. Prof. Saverio Potenza consulente medico legale della sede nazionale Patronato Inas Cisl, del Dott. Roberto Pinotti consulente medico legale del patronato Inas Cisl Trentino e dell’Avv. Alessio Giovanazzi consulente legale di Inas Cisl Trentino.

Fra i temi trattati grande rilevanza verrà data agli aspetti medico legali senza tralasciare però i modi per identificare con efficacia e rispondere con attenzione ai bisogni di tutela dei lavoratori. L’incontro si terrà a partire dalle 14.45 presso l’Hotel Sporting in via Roberto da San Severino 125 Trento.