CISL TRENTINO * ROVERETO: «ASSEMBLEA SINDACATO, BEZZI CONFERMATO SEGRETARIO GENERALE, PALLANCH E BOLOGNANI ALLA GUIDA DI FUNZIONE PUBBLICA E SCUOLA»

21.22 - martedì 6 maggio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

È ancora Michele Bezzi il segretario generale della Cisl, confermato per un ulteriore mandato. La squadra di vertice del sindacato di via Degasperi è completata da Giuseppe Pallanch e Monica Bolognani alla guida rispettivamente dei settori Funzione pubblica e Scuola. La conferma è arrivata nel corso del XX Congresso della Cisl. Un momento per tracciare un bilancio e guardare al futuro per ricucire la frammentazione del tessuto sociale e stimolare il ritorno alla partecipazione in tutte le sue forme.

L’obiettivo per i prossimi tre anni “è di valorizzare tutte le professioni perché da questo dipende il benessere della collettività” *un’attenzione all’adeguamento dei salari al costo della vita e alla sicurezza e salute psico-fisica sui luoghi di lavoro, dice Bezzi. “Sono temi importanti che, unitamente alla partecipazione attiva di lavoratrici e lavoratori e alla contrattazione su vari livelli, caratterizzeranno l’impegno della nostra Confederazione. Aggiungiamo l’impegno nel costruire una cultura dell’inclusione e dell’accoglienza, nei luoghi di lavoro, al fine di recuperare il senso di comunità sociale”.

La Cisl vuole continuare a essere protagonista nella sanità, “che deve restare umana in tutte le sue componenti: le professioni sanitarie, tecniche e amministrative”, prosegue Bezzi. “Tante persone e competenze ma un unico corpo a guidare il timone con sicurezza. Un altro tema è la valorizzazione del pubblico impiego: investire e riqualificare il sistema per ritornare a essere competitivi, mantenere gli elevati standard di qualità e rendere attrattivo un settore strategico”. Urgente aumentare la sicurezza, in particolare nelle strutture ospedaliere, per le preoccupanti e costanti aggressioni subite dal personale sanitario. Un altro focus è sull’inclusione e sugli aiuti alle persone più fragili.

“Non possiamo abbandonare il presidio di questi settori: servono investimenti e innovazione per rispondere ai bisogni di una società sempre più complessa”. Temi centrali anche la scuola, la cultura e la formazione. “Il nostro sindacato crede nel confronto e siamo pronti, come sempre, a fare la nostra parte con senso di responsabilità. Il mandato è quello di proseguire nella continuità per raggiungere ulteriori obiettivi”, conclude Bezzi.