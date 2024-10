CISL TRENTINO * PREVIDENZA CONSIGLIERI REGIONALI: BEZZI, «LA DECISIONE DI MODIFICARE L’ATTUALE ASSETTO E DECISA EVIDENTEMENTE DAGLI STESSI BENEFICIARI»

16.20 - martedì 15 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Previdenza Consiglieri Regionali“.Dichiarazioni del Segretario Generale Michele Bezzi

Prendiamo atto che nonostante gli appelli di ritirare la proposta di legge sulla previdenza dei consiglieri regionali il percorso continui senza intoppi. La decisione assunta ieri in prima commissione ne ha sancito l’approvazione con i voti favorevoli maggioranza e l’astensione dei partiti di opposizione.

Ancora una volta si dimostra poca attenzione nei confronti sia della previdenza complementare, con il rischio di screditarne il valore e l’impegno che la Regione ha sempre dimostrato dall’avvio del progetto Pensplan con la diretta conseguenza di aumentare sempre più la distanza dai cittadini. Come si può chiedere a lavoratrici e lavoratori di aderire alla previdenza complementare se per primi chi ci governa cerca le scappatoie per evitarla?

Ancora una volta la decisione di proseguire su questa strada appare come la volontà di mantenere i privilegi più che valorizzare pienamente il mandato ricevuto con l’elezione di lavorare per il bene della comunità. Lascia inoltre qualche perplessità che la decisione di modificare l’attuale assetto della previdenza per i Consiglieri regionali sia portata avanti e decisa evidentemente dagli stessi beneficiari. Speriamo che prima di approdare in Consiglio regionale vi sia se non un ritiro almeno un ripensamento e un’assunzione di responsabilità rispetto il mandato ricevuto dai cittadini da parte di tutte le forze politiche.

*

Il Segretario Generale Michele Bezzi