CISL – TRENTINO * POVERTÀ: BEZZI: “ PROMUOVERE UNA NUOVA VISIONE DELL’ECONOMIA, FONDATA SU EQUITÀ – ETICA – COESIONE”

14.06 - sabato 27 settembre 2025

Emergenza abitativa e povertà in Trentino: la Cisl chiede interventi strutturali e propone un tavolo permanente di confronto.

I dati sconcertanti emersi in questi giorni non sono più semplici campanelli d’allarme, ma la fotografia di una vera e propria emergenza sociale che lega a doppio filo

la problematica abitativa alla crescente povertà in Trentino.

Come CISL, denunciamo una situazione insostenibile: è inaccettabile che a Trento vi siano 5.000 immobili sfitti, a cui si aggiunge un 15% di alloggi ITEA vuoti, mentre il 7% della popolazione è a rischio povertà e il potere d’acquisto dei

lavoratori è crollato del 13% in dieci anni.

La realtà che vivono migliaia di persone, lavoratrici e lavoratori, famiglie sul nostro territorio è quella di un’implacabile morsa economica. Da un lato, gli affitti sono esplosi con un aumento del 28% dal

2019, raggiungendo cifre proibitive per stipendi che, in termini reali, valgono molto meno rispetto al passato.

Dall’altro, come certifica il rapporto Caritas, l’aumento generalizzato dei prezzi (+21,5%) a fronte di una crescita salariale di appena l’8,5% ha eroso la capacità di spesa delle famiglie.

Il risultato è che 6.300 nuclei familiari sono stati costretti a chiedere aiuto ai centri di ascolto e il 5,4% dei trentini

ha dovuto rinunciare a cure mediche.

“Non si tratta solo di numeri, ma di persone. Sono le storie di lavoratrici e lavoratori che non riescono ad arrivare a fine mese, di giovani che non possono costruirsi un futuro, di famiglie che vivono nelcostante incubo dello sfratto e delle difficoltà economiche” – dichiara Michele Bezzi, Segretario Generale della CISL del Trentino. – “La difficoltà abitativa è il primo e più grande acceleratore di

povertà e disuguaglianza nella nostra provincia.

Fa fuggire i lavoratori essenziali per i nostri servizi, costringe a lunghi e costosi pendolarismi e colpisce in modo sproporzionato le donne, che già

subiscono un inaccettabile divario salariale del 36%.

Lasciare 5.000 case vuote in questo scenario non è solo un fallimento del mercato, è un fallimento della politica e un’offesa alla dignità delle persone. È ora di agire con il coraggio delle scelte strutturali, non con palliativi”.

Questo grave stato di cose colpisce soprattutto le fasce più deboli: il 34,2% dei minori vive in condizioni

di sovraffollamento o svantaggio abitativo. Stiamo costruendo una società in cui il diritto a una casa dignitosa diventa un privilegio per pochi, minando alla base la coesione sociale e il futuro delle nuove

generazioni.

Proponiamo l’istituzione di un tavolo permanente di confronto con Comune e Provincia, coinvolgendo le parti sociali per definire strategie efficaci che coniughino sviluppo economico e giustizia sociale.

L’obiettivo è promuovere una nuova visione dell’economia, fondata su equità, etica e coesione.

Il valore aggiunto per la nostra comunità è la “coesione sociale”, per raggiungerla e mantenerla occorre mettere al centro la persona preoccuparsi soprattutto delle fasce più deboli della nostra popolazione.

La CISL del Trentino è pronta a contribuire con competenza e rappresentanza, per dare voce alle difficoltà di lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, cittadine e cittadini.

La dignità parte da una casa sicura e da un lavoro equo: senza questi pilastri, la comunità rischia di crollare. Siamo

disponibili al dialogo, ma anche pronti alla mobilitazione per difendere i diritti fondamentali.