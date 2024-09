CISL TRENTINO * MORTI SUL LAVORO: «È NECESSARIO CAMBIARE ROTTA, SERVONO AZIONI CONCRETE»

20.05 - giovedì 19 settembre 2024

Anche oggi, purtroppo, piangiamo una giovane vita strappata troppo presto ai propri affetti. In questo momento, in attesa di comprendere le dinamiche di quanto avvenuto, vogliamo prima di tutto esprimere la vicinanza e solidarietà a familiari e amici del ragazzo.

Un’altra giovane vita spezzata mentre lavorava, un giovane uomo da piangere, l’ennesimo. Ora più che mai è necessario cambiare rotta. E’ finito il tempo delle parole, servono azioni concrete che possano assicurare ad ogni lavoratore di tornare a casa illeso al termine della propria giornata lavorativa.

E’ una battaglia sociale e di civiltà, non possono esserci distinguo, servono maggiori controlli, sanzioni a chi non rispetta le norme, ma soprattutto serve investire di più in formazione e cultura della prevenzione. Oggi più che mai rimaniamo convinti della necessità di introdurre stabilmente i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST) che tramite azioni formative e di consulenza possono contribuire ad aumentare la cultura della sicurezza a vantaggio di lavoratori e imprese.