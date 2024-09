CISL TRENTINO * MANAGER PUBBLICI: «RETRIBUZIONI, CONTRARI ALLA PROPOSTA DI AUMENTARE IL TETTO MASSIMO FINO A 190 MILA EURO»

11.01 - domenica 15 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La proposta di aumentare il tetto massimo delle retribuzioni dei manager pubblici fino a 190 mila euro non può che trovarci contrari, già in passato abbiamo espresso la nostra contrarietà su questo argomento. E’ pur vero che si rimarrebbe sotto il limite previsto dallo Stato ma siamo convinti che già oggi siano retribuzioni adeguate al contesto trentino.

Creare ulteriore divario tra manager e lavoratori dipendenti non aiuta in questo momento ad affrontare le sfide del futuro e a migliorare i risultati economici e la qualità dei servizi offerti, non avremmo una effettiva ricaduta positiva sul nostro territorio.

Più che preoccuparsi dell’attrattività nei confronti di manager, a volte invogliati a venire o fermarsi in Trentino più per la retribuzione che dalla voglia di contribuire alla crescita del territorio, sarebbe opportuno impiegare le risorse per aumentare l’attrattività del lavoro pubblico, della sanità, della scuola, delle nostre imprese.

Solo investendo sulla crescita delle lavoratrici e lavoratori e puntando ad un miglioramento delle condizioni di lavoro, con la conseguenza diretta di una maggiore qualità dei servizi offerti alla cittadinanza, potremmo valorizzare la nostra Autonomia con vero senso di responsabilità puntando alla coesione sociale come fattore di crescita economica del nostro territorio.