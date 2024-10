CISL TRENTINO * LAVORO PUBBLICO: BEZZI, «AUMENTO RETRIBUZIONI DIRETTORI GENERALI, LE DIVISIONI SALARIALI NON MIGLIORANO L’ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO»

18.17 - mercoledì 9 ottobre 2024

Siamo convinti che in questo momento i problemi urgenti da affrontare siano altri rispetto l’aumento delle retribuzioni dei direttori generali e dei dirigenti delle società controllate dalla Provincia che già oggi hanno retribuzioni consistenti.

Il nostro territorio ha necessità di società pubbliche e/o partecipate che siano attrattive non solo nei confronti dei dirigenti ma anche e soprattutto di lavoratrici e lavoratori che con la loro attività quotidiana possano contribuire fattivamente alla crescita della qualità dei servizi offerti.

Creare ulteriori divisioni salariali, premiando le posizioni apicali senza alcun collegamento ai risultati raggiunti non solo dal punto di vista economico ma anche e soprattutto per la qualità dei servizi offerti e per l’organizzazione del lavoro non aiuta a migliorare l’attrattività del nostro territorio e temiamo non porti ricadute positive.

La priorità deve rimane quella di aumentare l’attrattività del lavoro pubblico con la finalità di migliorare la risposta ai bisogni che vengono espressi da imprese e cittadini.

