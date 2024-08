CISL TRENTINO * ITEA – RATEIZZAZIONE: « FAVOREVOLI AL PAGAMENTO CANONI LOCAZIONE, PER LE BOLLETTE VERIFICARE L’ASSENZA DI EVENTUALI ANOMALIE»

18.04 - lunedì 5 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Dalle dichiarazioni dell’Assessore Marchiori apprendiamo la volontà di intervenire su ITEA al fine di concedere una rateizzazione delle bollette condominiali e del canone di locazione del periodo 2021/2022 e 2022/2023.

L’aumento a 48 mesi per rientrare dal debito, evitando così azioni di revoca, concesso agli inquilini che ne hanno effettiva necessità, come CISL ci trova favorevoli per quanto riguarda il pagamento dei canoni di locazione.

Riteniamo indispensabile, però, prima di richiedere il pagamento delle spese condominiali e non successivamente, la verifica della correttezza e quindi l’assenza di eventuali anomalie e responsabilità nella gestione dei contratti per le utenze dove si sono chiaramente ravvisati degli aumenti anomali.

La responsabilità del mancato controllo non deve ricadere sugli inquilini dell’edilizia pubblica, che già affrontano l’aumento dei costi per i beni alimentari e che si trovano in una condizione economica di difficoltà.

Vanno verificate le responsabilità e successivamente cercate le migliori soluzioni solo così si potrà realizzare realmente la mission di Itea: “mettere al centro le persone”.

*

Cisl Trentino