CISL TRENTINO * AUDIZIONE PRIMA COMMISSIONE PAT: «ASSESTAMENTO 2024, RICONFERMATA NOSTRA SODDISFAZIONE STANZIAMENTO RISORSE»

19.40 - martedì 9 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Questa mattina anche la Cisl era presente all’audizione in Prima Commissione permanente del Consiglio Provinciale in merito alla manovra di assestamento 2024. Come Cisl abbiamo riconfermato la soddisfazione per lo stanziamento delle risorse che, grazie alla firma del protocollo del 24 giugno 2024, consentiranno un ulteriore rinnovo ai lavoratori della pubblica amministrazione nel triennio 2025-2027 e il raddoppio delle risorse per il periodo 2022-2024 rispetto a quanto avviene a livello nazionale.

Abbiamo espresso soddisfazione per l’aumento della deduzione della base imponibile ai fini dell’addizionale regionale IRPEF che porta l’esenzione a 30mila euro dagli attuali 25mila. Tale provvedimento porterà maggiore disponibilità finanziaria a lavoratrici/lavoratori e pensionate/pensionati della fascia medio-bassa. Abbiamo altresì proposto di modificare la norma modificando l’attuale sistema di deduzione con l’introduzione di detrazione di pari importo e di estendere il massimale imponibile a 50 mila euro. Con questa modalità aumenterebbe la progressività dell’imposta andando a ridurre le distorsioni dovute anche solamente all’erogazione di arretrati nell’anno fiscale.

Pur ritenendo necessaria una rivisitazione della disciplina dell’Assegno Unico Provinciale, siamo consci delle mutate condizioni rispetto a quando è stato istituito, rimaniamo convinti dell’utilità di questo strumento di sostegno al reddito in funzione di contrasto alla povertà. Riteniamo sia necessario prevedere un adeguamento all’andamento del caro vita, così come peraltro adottato a livello nazionale, per tutte le misure di welfare provinciale. Come Organizzazione siamo disponibili ad affrontare la tematica senza pregiudizio nell’interesse della collettività.

Per quanto riguarda gli incentivi alle imprese abbiamo nuovamente richiesto di aumentare la selettività al fine agevolare solamente le imprese/aziende che investono maggiormente in ricerca e sviluppo, in sicurezza sul lavoro, in attività formative volte alla qualificazione o riqualificazione del personale.

Il più grande investimento resta quello in conoscenza e ricerca. È quindi positivo il finanziamento previsto dal disegno di legge di assestamento a favore dell’Università di Trento, oltre a quelli per gli enti di ricerca. Siamo convinti sia necessaria una maggiore sinergia tra gli enti di ricerca provinciali e il mondo economico. La vera sfida consisterà oltre che nella ricerca anche nella capacità di rendere effettivamente spendibile in ambito economico i risultati della ricerca teorica. Il volano che potrebbe nascere dall’applicazione pratica di quanto ricercato è essenziale che abbia una reale ricaduta sulle imprese del nostro territorio.

Particolare attenzione dovrà essere posta al tema della sicurezza sul lavoro non solo per quanto attiene la formazione obbligatoria, i controlli da parte degli Organi preposti e le eventuali sanzioni. Occorre prevedere un piano straordinario che permetta di incentivare maggiormente le aziende che investo in sicurezza sul lavoro anche utilizzando le nuove tecnologie là dove possibile. Accanto a questo riteniamo importante quanto si sta avviando nel rapporto con le scuole poiché va sicuramente creata una maggiore cultura e per farlo occorre partire dai giovani.

È stata confermata la nostra disponibilità rispetto la sottoscrizione di un Patto per lo sviluppo tra Provincia, associazioni datoriali e sindacali, se frutto di una effettiva concertazione, al fine di attivare politiche che mirino all’aumento dei salari.

Purtroppo, constatiamo che manca qualsiasi intervento rivolto a favorire l’integrazione di lavoratori stranieri. È necessario predisporre un piano straordinario per l’integrazione dei lavoratori stranieri, partendo dai richiedenti asilo ed incentivarne l’inclusione. È una questione sociale ma anche economica.