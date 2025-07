CISL SCUOLA – TRENTINO * SCUOLE INFANZIA: «INCLUSIONE DEI BAMBINI CON BES, TAGLIO DEL 10% ALLE RISORSE E ORE CONGELATE»

10.27 - venerdì 25 luglio 2025

Cisl Scuola sta raccogliendo dai territori una preoccupazione diffusa da parte delle insegnanti che lavorano nella scuola dell’infanzia. Dallo scorso anno le ore destinate ai bambini con BES sono di fatto in parte congelate a inizio anno, negandole così all’inclusione degli stessi. Questi bambini sono affidati alla professionalità delle insegnanti e inclusi in gruppi a volte numerosi, nei quali potrebbero essere presenti difficoltà di vario genere.

Cisl Scuola si è già pronunciata sull’opportunità di abbassare il numero di bambini per sezione che ad oggi può raggiungere le 24 unità, ora con il congelamento di parte delle ore destinate all’inclusione dei bambini BES la situazione diventa insostenibile. Dal prossimo anno scolastico oltre al congelamento di parte delle ore destinate all’inclusione ci viene raccontato che ci sia un taglio del 10% delle risorse stesse. La Scuola dell’Infanzia (tra provinciali e equiparate) nella provincia di Trento conta 614 sezioni, 278 scuole in tutto. Ci risultano circa 300 insegnanti supplementari (di sostegno) in tutta la provincia.

I Coordinatori pedagogici per coprire le esigenze dei bambini BES e favorire l’inclusione degli stessi, si vedono costretti a frammentare i contratti di lavoro, offrendo a più insegnanti pezzi dello stesso contratto, anche della consistenza di 7 ore e mezza alla settimana, al fine di potenziare la compresenza di più insegnanti, soprattutto al posticipo, momento della giornata in cui i bambini sono più stanchi e necessitano di maggiori attenzioni. Abbiamo appurato che, nel corso dell’anno scolastico, alcune ore precedentemente congelate sono state concesse a seguito di verifiche successive; ciò non ha quindi sollevato le insegnanti dalla difficoltà di gestire l’inclusione e l’inserimento a inizio anno scolastico con risorse comunque non adeguate.

Cisl Scuola raccoglie la difficoltà di Enti gestori e Coordinatori nell’organizzazione degli orari di lavoro delle insegnanti nella Scuola dell’Infanzia al fine di rispondere in modo adeguato alle esigenze formative dei bambini, in particolar modo BES. Ricordiamo che in questo segmento non esistono gli Assistenti Educatori che, invece, nella scuola dell’obbligo affiancano gli insegnanti di sostegno e i docenti di classe nel percorso formativo di studenti BES, inoltre facciamo presente che i bambini della scuola dell’infanzia possono rimanere a scuola fino a 10 ore al giorno.

Cisl Scuola chiede all’Assessore all’Istruzione Gerosa di prestare la stessa attenzione all’inclusione dei bambini BES nella scuola dell’infanzia tanto quanto nella scuola dell’obbligo, chiede pertanto di effettuare una verifica sulla situazione reale. Ripetiamo inoltre la richiesta di attivare il percorso di specializzazione sul sostegno presso l’Università di Trento, assente ormai da anni, per questo motivo le insegnanti devono rivolgersi a Verona o Bressanone.

Cisl Scuola del Trentino