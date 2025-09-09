CISL SCUOLA – TRENTINO * SCUOLA INFANZIA: BOLOGNANI, «ANCORA UNA VOLTA SIAMO NOI A “DARE I NUMERI”»

13.05 - martedì 9 settembre 2025

Ad una settimana dall’inizio dell’anno scolastico per la scuola dell’infanzia Trentina, Cisl scuola è, paragrafando l’Assessore all’istruzione Francesca Gerosa, dati alla mano, pronta a dare i numeri.

Nel mese di agosto sono stati immessi in ruolo circa 300 docenti della scuola a carattere statale, e circa 200 collaboratori scolastici. Per le insegnanti della scuola dell’infanzia i ruoli sono stati 36, per un totale di 17 posti su sezione, 19 sulla competenza linguistica, ad onor del vero solo 17 perché per le scuole di Predazzo e Ziano di Fiemme non c’era in graduatoria nessuna insegnante con la certificazione linguistica.

Poi 3 insegnati provinciali dopo 11 anni di servizio sono passate da un contratto part-time ad un contatto full-time. Tornando alla Scuola dell’infanzia sono stati inseriti per la graduazione dei posti per i tempi determinati 815 contratti: 347 nelle scuole provinciali, 382 nella federate, 60 dall’Associazione Coesi e 26 da Asif Chimelli.

Sono stati accettati 701 contratti in chiamata unica i rimanenti 114 assegnati nelle giornate precedenti con sms nelle provinciali o con il sistema ATF di Trentino digitale per le equiparate. Da sottolineare, che dato il calo di circa il 20% nelle iscrizioni delle insegnanti a tempo determinato nelle graduatorie triennio 2025/28, si è già dovuto offrire contratti alle insegnanti fuori graduatoria. Altre hanno lasciato o lasceranno gli incarichi già scelti nell’infanzia per “migrare” nella scuola primaria. Problema, questo, già sottolineato più volte ai tavoli da Cisl scuola.

La scuola primaria offre innanzi tutto, un riconoscimento professionale maggiore da quello che sta diventato “servizio conciliativo” nell’ infanzia, oltre ad avere riconosciuto anche il mese di agosto, sia per il punteggio che l’economico. Sono stati offerti in totale, nella chiamata unica 141 contratti a 25 ore settimanali, 55 sulla sezione ordinaria, 28 per la copertura di posti sulla competenza linguistica e 58 posti per seguire i bambini con bisogni educativi speciali, inoltre 27 contratti a 25 ore destinati alle supplenze brevi.

Assegnati a 15 ore settimanali 321 contratti 100 dei quali sui bambini BES A 12,5 ore settimanali 202 contratti; a 10 ore settimanali 65 contratti; a 7,5 ore settimanali 33 contratti, ci siamo stupiti su come si possano offrire due contratti a 5 ore settimanali.

Uno ci è stato riferito accorpato ad altro contratto. Ricordiamo inoltre che anche le operatrici d’appoggio, assunte con contratti a tempo determinato nelle scuole equiparate o gestite dai comuni nelle scuole provinciali, hanno dei contratti che variano dalle 36 ore a tempo pieno, alle 24, scendendo alle 14 , alle 12,5 fino a contratti di 7,5 ore settimanali, con stipendi mensili che, si aiutano il menage famigliare, ma non coprono sicuramente il fabbisogno di una lavoratrice che si deve mantenere da sola.

Ribadiamo che ai tavoli Cisl scuola ha sempre sottolineato che con contratti inferiori alle 15 ore difficilmente si pagano bollette, affitti, e spese e per questo abbiamo sempre chiesto di unirne il più possibile. Ci viene spontanea una considerazione: in Trentino ci sono 260 scuole dell’infanzia che comprendono 614 sezioni supponendo, e sicuramente non siamo lontani dalla realtà oggettiva, che in una sezione su due ci siano dei bambini con problemi certificati e non, bimbi con problemi di relazione, con deficit cognitivi , piccoli che avrebbero bisogno di un mediatore culturale, e altro ancora, servirebbero almeno 307 insegnanti in supporto alle sezioni ne abbiamo invece 182 poco più della metà della metà, meno di un terzo del bisogno reale.

Altra considerazione, ossia Agosto il mese di “ferie” delle insegnanti a tempo determinato. Prima settimana: impegnate nell’ invio delle richiesta della Naspi entro i primi 7 giorni. Seconda settimana : attesa delle convocazioni per i ruoli, o meglio sperando in una convocazione per i ruoli che notoriamente da anni si aggirano due giorni prima e due giorni dopo il ferragosto.

Terza settimana: graduazione delle scuole nella chiamata unica, con relativi intoppi. Quarta settimana: attesa che arrivi il tanto agognato incarico per poter organizzare i tempi della famiglia, gli impegni e la gestione dei figli e l’accudimento dei genitori anziani. E con l’apertura dell’undicesimo mese, ecco questa è la scuola dell’infanzia, benvenuti in Trentino.

Monica Bolognani

Cisl Scuola Trentino