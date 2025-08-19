CISL SCUOLA – TRENTINO * PRECARIATO: BOLOGNANI, «800 POSTI DISPONIBILI A TEMPO PIENO, CHIEDIAMO SOLUZIONI PER STABILIZZAZIONE – ALLOGGI – CONTINUITÀ DIDATTICA»

08.12 - martedì 19 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il numero delle cattedre vacanti in provincia di Trento ogni anno fa scalpore; quest’anno a giugno erano 610 in totale. Nel mese di luglio ci sono state le assunzioni in ruolo e sono state assegnate 280 cattedre a docenti che possono garantire la continuità didattica; le 330 cattedre non assegnate saranno destinate ai docenti precari, i quali sono in attesa che si apra la possibilità di partecipare ad un concorso.

Esistono altrettante cattedre con incarico fino al 30 giugno, che sommate alle prime raggiungono circa gli 800 posti di lavoro a tempo pieno da occupare entro il 10 settembre(inizio delle lezioni): 392 SP(primaria), 197 SSPG (medie), 203 SSSG(superiori) a questi si sommano tutte le cattedre “spezzatino” con un orario di lavoro part-time. Preoccupante è la cronica mancanza soprattutto di insegnanti di sostegno: per l’a.s. 2025/2026 la scuola trentina ha bisogno di 260 docenti di sostegno a tempo pieno.

Il Trentino non ha, ad oggi, la capacità di organizzare un serio piano di stabilizzazione del personale scolastico e quindi si affida ai docenti precari, che raggiungono circa 2.500 unità. I docenti precari mettono piede a scuola il primo giorno di lezione senza aver avuto l’opportunità di presenziare in quei giorni che precedono l’ingresso degli studenti, utilissimi alla preparazione dei percorsi formativi. Cisl Scuola persevera nella richiesta di poter anticipare la loro presa di servizio parimenti ai colleghi di ruolo e completare così da subito i consigli di classe.

Tornando ai docenti precari, essi si sono inseriti nelle graduatorie d’istituto lo scorso anno e provengono da tutta l’Italia. Molti di loro si dirigono verso le periferie della provincia per occupare quelle cattedre che sono poco appetibili viste le distanze dal capoluogo e contestualmente cercano una sistemazione per potersi poi nel tempo stabilire e magari “fare famiglia”. Fino a 10 anni fa trovare un appartamento in affitto anche a cifre abbordabili era più facile, oggi nelle zone ad alto interesse turistico che vanno dal Garda alle valli è diventato impossibile stabilizzarsi e spesso gli affitti sono disponibili per alcuni mesi l’anno con la finalità di fare lo switch con i turisti in estate e/o in inverno. Il prossimo anno scolastico sarà maggiormente complicato assumere incarichi nelle scuole delle valli, giacché l’avvento delle Olimpiadi invernali e l’afflusso previsto di turisti hanno dirottato l’interesse dei proprietari di case verso questo mercato maggiormente redditizio.

Viene spontanea la riflessione: lamentiamo la mancanza di lavoratori e lavoratrici in alcuni settori, inclusa la scuola, lamentiamo l’incalzare della denatalità e lo svuotamento delle periferie, ma preferiamo il turismo alla possibilità di agevolare l’insediamento di nuove famiglie laddove ne abbiamo maggiormente necessità.

Cisl Scuola sta osservando questo fenomeno che non riguarda solo i docenti e si chiede quale misura la Provincia potrebbe mettere in atto: probabilmente operando una detassazione sugli affitti proposti a lavoratori e lavoratrici. Ricordiamoci anche che ogni giorno sulle nostre strade viaggiano centinaia di lavoratori, alcuni dei quali coprono distanze ragguardevoli perché non hanno trovato una sistemazione più vicina al posto di lavoro o un lavoro più vicino a casa, non possiamo non pensare all’impatto sull’ambiente che tutti questi mezzi causano quotidianamente.

*

Monica Bolognani – Cisl scuola Trentino