CISL SCUOLA – TRENTINO * INCONTRO ORGANIZZAZIONI SINDACALI – ASSESSORE GEROSA: «UN PUGNO DI MOSCHE, IL DIPARTIMENTO NON HA RISORSE PER TUTTE LE FIGURE PROFESSIONALI»

Un pugno di mosche. Oggi, lunedì 14 ottobre 2024, le Organizzazioni Sindacali sono state convocate presso il palazzo della Provincia dall’Assessore Gerosa. Cisl Scuola ha sollecitato spesso l’Amministrazione provinciale ad affrontare le difficoltà che interessano la scuola trentina, ormai in emergenza per quanto riguarda il reclutamento delle varie figure professionali: dalla Scuola dell’infanzia alla Formazione professionale, dai docenti della scuola a carattere statale agli Ata e Assistenti educatori.

Ci è stato detto che il Dipartimento non ha risorse a sufficienza per occuparsi di tutte le figure professionali, si pensa ad un rinvio del rinnovo delle graduatorie delle insegnanti della Scuola dell’Infanzia per far fronte ai concorsi di docenti e ATA, nonostante Cisl Scuola abbia ribadito che in quelle graduatorie non ci sono più insegnanti, parimenti non ci sono più collaboratori scolastici e si procede per MAD. Nulla è stato riferito sul lavoro svolto all’interno dei tavoli tecnici che a partire dalla tarda primavera si sono occupati di efficientamento, plurilinguismo e carenze formative, in ultimo quello sulla formazione professionale.

Cisl Scuola ha inoltre chiesto che sia rivisto il Regolamento provinciale dei piani di studio, per ridare respiro al curricolo nella scuola primaria che si sta pericolosamente dirigendo verso la “secondarizzazione”.

Abbiamo ricordato all’Assessore che si era presa l’impegno di verificare i dati relativi alla frequenza dei bambini nel mese di luglio nella Scuola dell’Infanzia, per ipotizzare una diversa modalità di erogazione del servizio, ma ciò che abbiamo ricevuto in risposta è stato il nulla. Cisl Scuola ha chiesto che siano attivati immediatamente tavoli separati riguardanti i vari settori della scuola, urge agire subito! Confidiamo nella celerità della risposta, in caso contrario non escludiamo azioni di protesta.

Cisl Scuola del Trentino