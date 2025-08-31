CISL SCUOLA – TRENTINO * ANNO SCOLASTICO: BOLOGNANI, «FOCUS SU, DISAGIO GIOVANILE / ORGANICI E PRECARIATO / FORMAZIONE / RETRIBUZIONE / COMPLESSITÀ CLASSI»

10.37 - domenica 31 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

QUESTIONI ANCORA APERTE SULLA SCUOLA ALLE PORTE DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO

Cisl Scuola a fine giugno aveva fatto un bilancio di fine anno dopo aver svolto su tutto il territorio provinciale assemblee sindacali rivolte al personale della scuola.

DISAGIO GIOVANILE

Vorremmo iniziare dall’emergenza educativa e sociale: il disagio giovanile. Ricordiamo che la scuola si trova all’interno di una comunità educante di cui fanno parte le famiglie degli studenti e gli studenti stessi, per questo Cisl Scuola richiama l’importanza di ritrovare forme di collaborazione all’interno della scuola, ciascuno nel rispetto dei propri ruoli, per il successo formativo di studenti e studentesse, affinché siano cittadine e cittadini responsabili, donne e uomini capaci di vivere la propria vita praticando il rispetto e la solidarietà verso gli altri.

Quest’anno è stata istituita la figura del “Faber”, Facilitatore del benessere e delle relazioni: 66 docenti di 40 istituti di istruzione superiore, inclusi istituti paritari e Centri Istituti provinciali di Formazione professionale, hanno svolto un percorso di formazione e dal prossimo anno scolastico dovrebbero entrare in campo con una cassetta degli attrezzi ben fornita. A partire dal prossimo autunno la formazione sarà estesa ai docenti degli istituti comprensivi. Cisl Scuola comprende la necessità di intervenire affinché il benessere di studenti e personale scolastico sia tutelato, non comprendiamo però perché non siano state attivate risorse economiche appositamente destinate.

Chiediamo che dalla sperimentazione di questa figura si passi alla sua regolamentazione attraverso il contratto, parimenti lo chiediamo per tutte le figure di coordinamento e di riferimento organizzativo, le quali necessitano di norme aggiornate e giusti incentivi. La scuola ha il compito di creare un clima sereno e inclusivo, senza per questo abdicare rispetto alla richiesta di impegno e di effettivo apprendimento, nonché alla rigorosa valutazione degli stessi. La scuola necessita di strumenti e tempi per costruire percorsi formativi anche personalizzati al fine di: contenere la dispersione scolastica, favorire il successo formativo, intercettare il disagio giovanile e gestirlo in collaborazione con la rete di specialisti.

ORGANICI E PRECARIATO

Il numero delle cattedre vacanti in provincia di Trento a giugno era 610 in totale. Nel mese di luglio ci sono state le assunzioni in ruolo e sono state assegnate 280 cattedre a docenti che possono garantire la continuità didattica; le 330 cattedre non assegnate saranno destinate ai docenti precari, i quali sono in attesa che si apra la possibilità di partecipare ad un concorso. Esistono altrettante cattedre con incarico fino al 30 giugno, che potrebbero essere trasformate in vacanti se il Dipartimento Istruzione avesse una capacità maggiore di organizzare procedure di stabilizzazione del personale scolastico; possiamo affermare che ci saranno circa 800 posti di lavoro a tempo pieno da occupare entro il 10 settembre (inizio delle lezioni): a questi si sommano tutte le cattedre “spezzatino” con un orario di lavoro part-time.

Preoccupante è la cronica mancanza soprattutto di insegnanti di sostegno: per l’a.s. 2025/2026 la scuola trentina ha bisogno di circa 250 docenti di sostegno a tempo pieno. Segnaliamo inoltre la mancanza di docenti stabilizzati nelle materie scientifiche e tecnologiche negli istituti di istruzione superiore. La prossima settimana dal 2 al 4 settembre, i docenti che si sono inseriti nelle graduatorie d’istituto accederanno al sistema di

CHIAMATA UNICA

Per ricevere un incarico. Siamo certi che il sistema non riuscirà a coprire tutti i posti entro il 10 settembre, giorno in cui rientreranno gli studenti; quindi, le Segreterie scolastiche dovranno iniziare la ricerca di insegnanti scorrendo le graduatorie degli istituti scolastici vicini oppure attingere alle Mad (messa a disposizione fuori graduatoria) che molti docenti utilizzano per sperare in un posto di lavoro. I docenti precari (2000 circa), un quarto dell’organico, mettono piede a scuola il primo giorno di lezione senza aver avuto l’opportunità di presenziare in quei giorni che precedono l’ingresso degli studenti, utilissimi alla preparazione dei percorsi formativi.

Cisl Scuola persevera nella richiesta, anche quest’anno inascoltata, di poter anticipare la presa di servizio dei precari parimenti ai colleghi di ruolo e completare così da subito i consigli di classe. In autunno è in previsione di un concorso rivolto ai docenti della scuola primaria per tutti i posti e sul sostegno in tutti i gradi scolastici, situazioni appunto tra le più allarmanti. Cisl Scuola chiede che sia previsto un concorso per gli insegnanti tecnico pratici e uno per gli insegnanti di religione (ultimo concorso nel 2018) esclusi ad oggi dalle procedure finalizzate alla stabilizzazione.

Cisl Scuola fa presente che esistono altri numeri relativi a posti vacanti dei quali si parla poco, che interessano sempre il personale della scuola; a tal proposito sono stati coperti circa 200 posti dei 300 disponibili per i Collaboratori scolastici grazie al concorso a loro dedicato. Serio e ad oggi irrisolto è il precariato nelle figure operanti nelle segreterie scolastiche: 79 posti vacanti per gli Assistenti Amministrativi (quasi la metà dell’organico), 132 posti per i Coadiutori Amministrativi (quasi un terzo dell’organico). Questi posti saranno coperti dal precariato perché non è stato istruito nessun concorso per queste figure professionali, temiamo serie difficoltà nell’organizzazione del lavoro in quelle segreterie scolastiche dove la maggior parte del personale sarà precario a volte con esperienze minime o diverse rispetto al ruolo professionale che andranno a ricoprire.

Secondo il piano triennale di concorsi proposto dall’Assessore all’Istruzione, in autunno dovrebbero essere bandite due procedure per le figure di segreteria: Assistenti Amministrativi e Coadiutori Amministrativi; Cisl Scuola chiede questi concorsi valorizzino l’esperienza maturata sul campo con continuità. Chiediamo che sia previsto un concorso per gli Assistenti educatori, unica categoria non prevista nel piano triennale delle procedure finalizzate alla stabilizzazione benché sia stato indetto un concorso nel 2023, la graduatoria dei vincitori è praticamente terminata, restano gli idonei. Sempre in autunno dovrebbe essere bandito un concorso per gli insegnanti della Formazione Professionale, mentre per i Responsabili amministrativi scolastici (Funzionari delle Segreterie scolastiche) e per gli Assistenti di laboratorio scolastico si dovrà attendere l’autunno del 2026.

FORMAZIONE

La formazione dovrebbe accompagnare il personale lungo tutta la sua carriera. Per quanto riguarda i docenti, oggi, la formazione è gestita soprattutto da Iprase, che ne ha quasi il monopolio, oppure gli istituti scolastici pescano iniziative formative dal territorio che in alcuni casi è molto ricco di proposte. In Trentino viviamo però un paradosso, abbiamo per esempio un ente come Erickson, riconosciuto a livello nazionale se non oltre, la cui formazione può essere acquistata dai docenti statali con la “card docenti” (un budget di 500 euro annui) mentre i docenti trentini la pagano di tasca propria. Cisl Scuola chiede nuovamente all’Amministrazione provinciale di istituire la Card docenti per potenziare l’accesso alla formazione da parte dei docenti e magari del personale tutto.

RETRIBUZIONE

Il tema delle retribuzioni riguarda tutti i 13mila tra lavoratrici e lavoratori nel mondo della scuola, a questi si aggiunge indirettamente il personale della Formazione professionale paritaria e della Scuola dell’Infanzia equiparata. Dopo quasi 10 anni di blocco dei contratti nel 2018 abbiamo ritrovato la via negoziale con l’Amministrazione provinciale e il nostro impegno si è tradotto nel raggiungimento di una serie di accordi economici significativi: sappiamo che non sono risolutivi dell’emergenza salariale, ma ciò non ci fa perdere fiducia e perseveranza nella prosecuzione delle trattative al fine di rendere più dignitose le retribuzioni. Riguardo alle retribuzioni accogliamo positivamente la previsione di un aumento della retribuzione base del 6% a partire dal 1° gennaio 2025, per il quale la Provincia ha stanziato 100 milioni di euro per tutto il comparto del pubblico impiego.

COMPLESSITÀ DELLE CLASSI

Sulla complessità della gestione delle classi c’è ancora molto da fare, nonostante siano state messe a disposizione 400 ore settimanali da distribuire su tutti gli istituti scolastici ed è sceso a 23 il numero massimo di studenti per classe negli istituti comprensivi. Cisl Scuola chiede di scendere a max 20 studenti per classe, idem nella scuola dell’infanzia che ad oggi è ferma a 24 e nella secondaria di secondo grado, ferma a 25. Altra nota dolente è l’inclusione degli studenti con Bes, con la penuria di insegnanti di sostegno, ben accolto quindi il nuovo concorso sul sostegno.

Riguardo a questa figura professionale e agli assistenti educatori, anch’essi operanti sui Bes, abbiamo vissuto con soddisfazione l’apertura di un tavolo tecnico in Dipartimento istruzione, nel quale ci si è confrontati sulle reali necessità di organico, sull’organizzazione delle attività e dei carichi di lavoro per evitare il burnout e la fuga dalla professione: dobbiamo rendere l’inclusione una modalità di lavoro stabile e possibile, per favorire la cultura dell’accoglienza; speriamo quindi che dal confronto si passi ad una migliore definizione di queste figure professionali all’interno del contratto.

Ricordiamo inoltre la perenne mancanza di insegnanti supplementari (di sostegno) nella Scuola dell’infanzia dei quali l’Università di Trento non si occupa più da anni, giacché non è presente un percorso di specializzazione sul sostegno per loro; quindi, devono recarsi a Verona o a Bressanone. Abbiamo chiesto che si attivi un’interlocuzione con l’Università di Trento per l’istruzione di un percorso di specializzazione sul sostegno per l’Infanzia. Cisl Scuola ha chiesto di istituire un tavolo tecnico sulle risorse destinate all’intercultura, per coordinare le figure professionali che già operano nella scuola da anni con grandi risultati accanto alle nuove, determinate dall’acquisizione della classe di concorso A023 italiano per stranieri.

*

Monica Bolognani

Cisl Scuola – Trentino