CISL * RENDICONTO INPS 2023: «IN ALTO ADIGE SI LAVORA PER IL SOSTEGNO ALLA POVERTÀ DEI PROPRI CITTADINI ED IN TRENTINO? VA TUTTO BENE?»

Le dichiarazioni del Presidente della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol e della Provincia Autonoma di Bolzano Arnold Kompatscher alla presentazione del rendiconto sociale INPS per l’anno 2023 ci hanno lasciati con una domanda: in provincia di Bolzano si lavora per il sostegno alla povertà dei propri cittadini e in provincia di Trento? Va tutto bene?

Al di là della proposta annunciata di volontà di integrare le pensioni minime con risorse provinciali, su cui in linea di principio ci troviamo in accordo, preoccupa di più la modalità e l’occasione in cui è stata formulata. Siamo consci che le difficoltà che dovremmo affrontare in futuro rispetto al valore degli assegni pensionistici va affrontato oggi, sia al livello nazionale che regionale per quanto possibile, al fine di evitare che con il nuovo calcolo contributivo dopo anni di lavoro l’assegno pensionistico sia insufficiente a garantire la sussistenza delle persone.

Siamo convinti che eventuali interventi rispetto al contrasto della povertà possano e debbano essere garantiti dalla Regione o comunque coordinati tra le due Province affinché vengano garantiti a tutti i cittadini altrimenti il rischio è di vedere ampliarsi il divario tra le nostre due province non più solo per quanto riguarda i redditi dei lavoratori dipendenti ma anche per i pensionati.

Sollecitiamo gli assessori competenti regionali e provinciali ad aprire un tavolo per rendere percorribili e strutturali le iniziative rivolte al sostegno della povertà coinvolgendo e valorizzando quanto di positivo è già presente sul nostro territorio a partire dai fondi di previdenza complementare. Per assicurare un futuro sereno ai nostri giovani e per rendere sempre più attrattivo il nostro territorio abbiamo bisogno di una maggiore collaborazione e azioni comuni tra le nostre due province.