CISL MEDICI – TRENTINO * VACCINO ANTINFLUENZALE: PAOLI, « PRIMI IN ITALIA AD AVERLO RICEVUTO DA APSS, RISPETTO AD ALTRI 55 MILA COLLEGHI (DAL SSN) »

09.35 - lunedì 14 novembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Corre l’obbligo segnalare come destituite di fondamenta le dichiarazioni rese a mezzo stampa, oggi, su un quotidiano locale, da due rappresentanti sindacali di un manipolo di medici di medicina generale che rappresentano, insieme, un quinto dell’intero settore della medicina generale in Trentino.

Il fatto è grave, se si pensa che quanto deciso dalla medicina generale nei comitati provinciali e aziendali viene sempre verbalizzato e già per due volte, dopo la loro firma, siamo stati informati che si erano sbagliati e che non volevano più firmare i contratti e i verbali. Avanti di questo passo chiederemo che anche i sindacati locali della medicina generale, con proprio terminale in provincia, non istituzionalmente preposti, possano sentire quanto viene deciso nei Comitati.

In riferimento alla stagione vaccinale per l’influenza in Trentino, si è deciso, d’accordo tutti i sindacati della medicina generale, l’avvio della vaccinazione all’arrivo da Verona, delle scorte vaccinali, nella prima metà di ottobre, tenuto presente che gli anni scorsi, prima del Covid, la campagna vaccinale iniziava in novembre.

Il primo giorno che sono arrivate a Trento, dopo lo stoccaggio, monitorate direttamente dal sindacato di maggioranza assoluta della medicina generale, sono state caricate immediatamente sui mezzi della protezione civile, unicum in Italia. Ringraziamo pertanto anche l’Ing. Raffaele De Col per la sua organizzazione che ha fatto sì che fossero portati direttamente nelle sedi dei medici di medicina generale che ne avevano fatti richiesta, purché appartenenti ai gruppi di medicina integrata della provincia. Molti altri hanno ricevuto le dosi direttamente ai Distretti. A tutti sono stati dati fino a 180 vaccini per ciascuno, alla prima consegna, in relazione a quelli vaccinati l’anno scorso.

Abbiamo constatato che il Dipartimento di igiene e sanità pubblica, in accordo con la Direzione Generale ed il sindacato di maggioranza assoluta della medicina generale, si era attenuto alle disposizioni decise nel Comitato della medicina generale, unico organo istituzionalmente preposto a livello nazionale e provinciale per discutere di tali argomenti.

Abbiamo già pubblicamente ringraziato la dr.ssa Zuccali e il suo staff per quanto fatto a nostro vantaggio, detto che siamo i primi in Italia ad avere ricevuto da APSS tale agevolazione rispetto agli altri 5.5000 medici di medicina generale.

Siamo soddisfatti del rapporto attuale con il Direttore Generale dr.Antonio Ferro, che ci ha confermato, anche per quest’anno, il progetto sulle vaccinazioni antinfluenzali, garantendo a tutti noi il premio obiettivo concordato in sede di Comitato.

E’ obbligo inoltre considerare che, oltre a questo progetto, voluto a suo tempo fortemente da Cisl medici del Trentino, tutti i sindacati hanno autorizzato APSS anche a iniziare la formazione per il progetto delle cure palliative, che ha visto l’avvio a Trento, venerdì scorso, alla presenza dell’Assessore Segnana e dello stesso Antonio Ferro; nonché un progetto sui codici bianchi in pronto soccorso e uno innovativo sulla telemedicina.

Spiace infine considerare che il quotidiano non ha sentito la necessità di interpellare nessuno del sindacato di maggioranza assoluta della medicina generale su tale argomento che interessa, per quanto ci riguarda, 420.000 cittadini trentini adulti. Le vaccinazioni continueranno nei nostri studi e a domicilio dei pazienti non de-ambulabili autonomamente fino al 31 dicembre 2022.

Dr.Nicola Paoli

Segretario generale Cisl medici del Trentino