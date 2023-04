CISL FP TRENTINO – UIL FPL SANITÀ * SAN PANCRAZIO – ARCO: « PASSAGGIO DEL CONTRATTO DA ARIS RSA SANITÀ PRIVATA 2012 AD ARISAIOP 2020, MIGLIORAMENTI PER I 92 DIPENDENTI »

17.28 - mercoledì 5 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Sanità privata grande risultato al San pancrazio di Arco e grande soddisfazione della Cisl Fp Trentino e della Uil Fpl Sanità. Rispettivamente di Pallanch Giuseppe, Silvano Parzian e di Varagone Giuseppe. Dopo lunga battaglia in questi mesi ottenuto finalmente il passaggio del contratto da Aris RSA Sanità privata 2012 ad ArisAiop 2020. Miglioramenti per tutti i per tutti 92 dipendenti. Bene riconoscimento su indennità sanitaria trentina e riconoscimento anzianità delle lavoratrici e lavoratori. Oggi finalmente si apre una stagione nuova. Le parti si ritroveranno il 9 maggio per i dettagli.

Cisl Fp Trentino

Uil Fpl Sanità