CISL FP E FPL ENTI LOCALI – TRENTINO * APPROVAZIONE LEGGE ASSESTAMENTO: «RINNOVI CONTRATTI PUBBLICO IMPIEGO, GARANTITI 480 MILIONI»

07.25 - lunedì 29 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Approvazione Legge Assestamento 480 milioni garantiti per i rinnovi dei Contratti Pubblico Impiego. Cisl Fp E Uil Fpl Enti Locali pronti per sottoscrivere gli accordi di liquidazione arretrati anni 2022 E 2023 – CCPl 2022-2024.

“Lo abbiamo dichiarato, scritto e difeso dal 18 luglio 2023, in continuità di passaggio procedurale ed istituzionale nel seguente impegno sottoscritto il 24 giugno 2024, fieri della coerenza che ci ha contraddistinto assieme ai colleghi, che non hanno necessità di strumentalizzare lavoratrici e lavoratori per fini politici.” Queste le parole dei Segretari Generali di CISL FP Beppe Pallanch e UIL FPL EE.LL. Andrea Bassetti.

CISL FP e UIL FPL EE.LL. Del Trentino, rimarcano: “La coerenza negli impegni, fin dalle prime battute, continuerà e sarà consolidata nel prossimo passaggio di sottoscrizione degli accordi di liquidazione per gli arretrati 2022 e 2023, nella certezza che i 480 milioni inseriti nell’approvazione della Legge d’assestamento 2024 comprovino il lavoro portato avanti con orgoglio fino ad oggi, assieme a chi con noi ha difeso il percorso di rinnovo contrattuale del pubblico impiego”.

Lavoratrici e lavoratori sono lontani dalle polemiche strumentali ed hanno la necessità di segni tangibili siglati negli impegni concordati il 18.07.23 e 24.06.2024 con il Presidente Fugatti.

Come dichiarato nell’assemblea generale del 28 giugno scorso, dopo la garanzia d’approvazione della Legge d’assestamento e direttive della Giunta Provinciale ad APRAN, eravamo in attesa di convocazione, calendarizzata il prossimo 3 settembre, per la sottoscrizione degli accordi di liquidazione arretrati contrattuali anni 2022 e 2023.

“Dopo la firma degli accordi, ci sarà l’approvazione da parte della Corte dei Conti, per dare modo agli enti di erogare in autunno quanto spettante al proprio personale; siamo certi che rimanere collegati alla realtà, in linea con il percorso concordato e forti della rappresentatività sindacale, tutti i giorni certificata nella fiducia delle lavoratrici e lavoratori, sia la strada maestra per ogni rinnovo contrattuale di valore” – concludono i Segretari Generali di CISL FP Beppe Pallanche e UIL FPL EE.LL. Andrea Bassetti.

CISL FP Trentino Giuseppe Pallanch

UIL FPL EE.LL. Andrea Bassetti