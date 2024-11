CIRCUITO SAT * 24MA EDIZIONE – CORSA IN MONTAGNA”: «SUL PODIO CHIARA IORIATTI E FRANCESCO BALDESSARI, CONSEGNATI 5 MILA EURO ALL’ASSOCIAZIONE AMICI TRENTINI»

15.13 - sabato 9 novembre 2024

Si è chiusa con una cerimonia di premiazione, al Centro Congressi Piné 1000, la 24esima edizione del “Circuito SAT – Corsa in montagna”. Una festa per celebrare e festeggiare chi, nel corso dell’anno, da maggio a ottobre, ha partecipato alle sette tappe del circuito: non solo da atleti, ma anche da simpatizzanti, volontari, semplici appassionati.

Protagonista della serata anche la valenza di solidarietà e sociale del Circuito SAT Corsa in montagna, competizione sportiva unica nel suo genere, di grande cuore e partecipazione. Ogni anno parte delle iscrizioni è devoluta in beneficenza a sostegno di un progetto di solidarietà. Quest’anno il “Circuito SAT – Corsa in montagna” ha raccolto oltre 5.000 euro consegnati all’Associazione Amici Trentini che prevede un piano di sviluppo e assistenza in Ecuador, a Santo Domingo, de los Tsáchilas per i ragazzi di strada.

Partite lo scorso 19 maggio con il 4° Trofeo AVISIO – memorial Luciano Pasolli organizzato dalla SAT LAVIS, le tappe del circuito si sono svolte: domenica 2 giugno con 7° Memorial Daria Morandi organizzato dalla SAT ARCO; domenica 9 giugno con il 35° Trofeo Casarota Livio Ciola organizzato dalla SAT CENTA: domenica 15 settembre con il 22° Trofeo Fiorella e Luca organizzato dalla SAT PINÈ; domenica 29 settembre con 7° Trofeo Una Cima per gli Amici organizzato dalla SAT VIGOLO VATTARO; domenica 13 ottobre con il 37° Trofeo Paludei organizzato dalla SAT MATTARELLO.

Tra le novità di questa edizione, domenica 20 ottobre, si è svolto il 1° Trofeo Franco Giacomoni, organizzato dalla SAT di POVO, in memoria di Franco Giacomoni, già presidente SAT, presidente per tanti anni del Premio SAT, figura amata e conosciuta nel mondo della montagna, recentemente scomparso. Toccante il ricordo e i ringraziamenti nei confronti anche di chi ha fatto la storia del circuito come Raffaella Bailoni e Silvano Fedel. “Il circuito – ha detto Giorgio Giacomelli, referente del gruppo organizzativo – vuole essere anche un ricordo di persone speciali e atleti del circuito che hanno contribuito a farlo crescere nella sua importanza”.

Ad intervenire anche il presidente di SAT, Cristian Ferrari: “Il Circuito di corsa in montagna della SAT ci mostra una delle tante peculiarità del Sodalizio. Ci mostra, non solo come fare comunità all’interno della nostra società civile, coinvolgendo le persone che hanno in comune la passione della corsa, ma anche come creare beneficio attraverso uno scopo benefico che arriva distante, passo dopo passo, oltre i nostri confini. In questo caso il volontariato corre lontano e ci fa vedere come l’associazionismo può aiutare anche altre associazioni”.

Protagonisti della serata sono stati naturalmente gli atleti: chi ha partecipato, chi ha vinto, chi ha sostenuto e contribuito a far diventare grande questa competizione.

Le categorie premiate dal 24° Edizione “Circuito SAT – Corsa In Montagna”:

FEMMINILE over 25 (1-6 classificata);

1 Ioriatti Chiara, SAT PINE’ (511)

2 Merz Luisa, SAT POVO (500)

3 Ghezzi Benedetta, SAT POVO (445)

4 Santolini Erica, SAT ARCO (404)

5 Betta Francesca, SAT POVO (371)

6 Ghezzi Chiara, SAT POVO (345)

MASCHILE over 25 (1-6 classificato);

1 Baldessari Francesco, SAT PINE’ (535)

2 Anesi Stefano, SAT CIVEZZANO (501)

3 Polo Claudio, SAT VAL DI GRESTA (458)

4 Linardi Tarcisio, SAT VAL DI GRESTA (451)

5 Gadotti Tiziano, SAT POVO (449)

6 Zandonella Marco, SAT PINE’ (434)

FEMMINILE under 25 (1-6 classificata);

1 Di Lorenzo Agata, SAT POVO (525)

2 Molinari Ester, SAT CIVEZZANO (305)

3 Zanotti Jessica, SAT POVO (301)

4 Giovanetti Luna, SAT CIVEZZANO (105)

5 Amistadi Chiara, SAT ARCO (100)

MASCHILE under 25 (1-6 classificato);

1 Ghezzi Martino, SAT POVO (505)

2 Arcari Filippo, SAT POVO (498)

3 Slomp Michele, SAT LAVIS (490)

3 Campi Davide, SAT POVO (490)

5 Giacomoni Francesco, SAT POVO (456)

6 Furlan Riccardo, SAT CAVALESE (281)

Sezioni SAT (1-10 classificata);

1 SAT POVO

2 SAT VAL DI GRESTA

3 SAT LAVIS

4 SAT CIVEZZANO

5 SAT PINE’

6 SAT ARCO

7 SAT TRENTO

8 SAT VIGOLO VATTARO

9 SAT CENTA

10 SAT PERGINE VALSUGANA

I SENATORI, ovvero coloro che hanno fatto tutte e 7 le gare.

1. Baldessari Francesco, SAT PINE’

2. Benoni Juri, SAT VAL DI GRESTA

3. Bonetti Daniele, SAT VAL DI GRESTA

4. Cappelletti Manuel, SAT VAL DI GRESTA

5. Cappelletti Tarcisio, SAT VAL DI GRESTA

6. Fagherazzi Ivo, SAT POVO

7. Gadotti Tiziano, SAT POVO

8. Ghezzi Benedetta, SAT POVO

9. Ghezzi Chiara, SAT POVO

10. Giacomoni Francesco, SAT POVO

11. Goller Tiziano, SAT MATTARELLO

12. Lona Renato, SAT VAL DI GRESTA

13. Merz Luisa, SAT POVO

14. Moser Simone, SAT POVO

15. Polo Claudio, SAT VAL DI GRESTA

16. Simoni Annamaria, SAT LEVICO

17. Slomp Giuliano, SAT LAVIS

18. Slomp Michele, SAT LAVIS

19. Verones Mirta, SAT VAL DI GRESTA

20. Vivaldi Pier Paolo, SAT ARCO

Amici Trentini è un’organizzazione di volontariato che si impegna nella lotta alla povertà e all’esclusione sociale. “Da 40 anni siamo attivi nel Sud del mondo al fianco dei minori che non godono dei diritti fondamentali, per garantire loro migliori condizioni di vita e sviluppo delle loro comunità – dice Silvia Zangrando, portavoce di Amici Trentini – Operiamo principalmente in America Latina e Asia in due ambiti: cooperazione e adozione internazionali.

Attraverso politiche di cooperazione allo sviluppo e d’assistenza all’intero nucleo famigliare, anche supportando l’avvio di attività produttive, preveniamo l’abbandono dei bimbi da parte della famiglia di origine, garantendo così che tanti minori ricevano cibo, cure mediche e istruzione nel proprio Paese d’origine. Promuoviamo anche l’adozione in famiglie italiane per i minori in stato di totale e definitivo abbandono. In Italia organizziamo percorsi adottivi per famiglie disponibili all’accoglienza tramite l’adozione internazionale, e offriamo risposte a bisogni e fragilità correlati ai cicli di vita delle famiglie – naturali e adottive – particolarmente nelle delicate fasi della preadolescenza e dell’adolescenza a favore del benessere familiare”.

Cosi ancora Giorgio Giacomelli, referente del gruppo organizzativo: “Ho visto crescere e radicalizzarsi questa iniziativa negli anni e questo è il 24esimo progetto che andremo a sostenere. I progetti solidali sono di piccole dimensioni, ma donano un futuro o una vita migliore a comunità e persone in varie parti del mondo. La soddisfazione di noi organizzatori è immensa, un risultato impensabile quando siamo partiti, poiché se oggi guardiamo il totale raccolto e devoluto in beneficenza si superano i 160 mila euro. Un risultato straordinario, possibile grazie ai tanti volontari, agli amici, agli sponsor e naturalmente agli atleti che si iscrivono, corrono, sudano sui ripidi sentieri, consapevoli che ci sono più traguardi da raggiungere.

Il vero traguardo è sentirsi partecipi di un’azione positiva, sentirsi collettività che si muove per dare una piccola speranza, ognuno con il proprio contributo. Lo scorso anno il ricavato raccolto, di 4500 euro, è andato al progetto di sostegno all’istruzione e all’assistenza sanitaria in alcuni piccoli villaggi di montagna in Nepal. Oggi quel contributo garantisce la presenza di un medico e di cure di prima assistenza in posti dove non c’è davvero nulla. Con poco riusciamo a fare davvero tanto e questo grazie a progetti come questi”.

Tra le iniziative sostenute dal “Circuito SAT – Corsa in montagna” vanno ricordati anche: il progetto Eco Himal in Tibet a 4000 metri per installare dei pannelli solari per un piccolo ospedale nella regione degli Altipiani Salati, il progetto Cordillera Blanca in Perù per la costruzione di un rifugio in accoglienza delle persone in difficoltà; il progetto dell’Associazione Serenella per la costruzione di una scuola in Ecuador; e ancora iniziative in Uganda, Bolivia, India. In Trentino è stata sostenuta l’Associazione Fibrosi cistica.

A sostenere l’iniziativa, insieme ai partner istituzionali di SAT (il technical partner La Sportiva, il sustainable partner Dolomiti Energia, ITAS e le Casse Rurali), numerosi supporters: il cultural partner MUSE, Dao Conad, Sidreria Melchiori, Trentino Erbe, Menz&Gasser, Risto 3, Terme di Levico, Calze GM e Areaderma.

Importante ricordare la nascita della Corsa in Montagna di SAT nata nel 1999 da quattro sezioni – Vigolo Vattaro, Mattarello, Centa, Aldeno – con l’idea di amalgamare assieme quattro gare storiche a ricordo di soci e amici di ogni sezione. Successivamente è stato dato un significato ancora più profondo e più forte, proponendo qualche cosa di concreto e tangibile in aiuto degli altri. L’idea degli organizzatori è stata quella di dare un valore aggiunto a queste gare, mettendo assieme sport, passione per la montagna, socialità, amicizia e soprattutto solidarietà.

Oggi le gare sono aperte a tesserati SAT o società sportive. Le competizioni sono a carattere agonistico, ma alcune tappe prevedono la partecipazione anche non competitiva e aperta a tutti, alle famiglie, agli amatori e chi deciderà di mettere insieme i tanti traguardi della competizione. Chiunque può iscriversi e donare il proprio contributo.