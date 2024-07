CIRCOLO SURF TORBOLE (TN) * WINDSURF GIOVANILE: «“IQFOIL YOUTH 2024“, LEONARDO TOMASINI CAMPIONE EUROPEO»

13.26 - lunedì 15 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Leonardo Tomasini campione europeo Youth iQFoil: dopo il mondiale vinto nel 2023 si conferma anche con il titolo continentale conquistato la settimana scorsa in Francia. Un altro atleta del Circolo Surf Torbole continua a mietere successi, sulle orme di Nicolò Renna: Leonardo Tomasini, dopo aver conquistato il mondiale iQFoil Youth 2023 a Cadice, si è ripetuto in Francia, ad Embrun, vincendo questa volta il titolo europeo di classe. Un grande risultato che lo ripaga della mancata convocazione ai Mondiali giovanili World Sailing, Campionati che iniziano a casa sua, il Garda Trentino, proprio oggi.

Seguito dal tecnico Dario Pasta ha dichiarato appena concluso il Campionato: “È stata una regata molto impegnativa, sia fisicamente che mentalmente, per via della lunga durata di ben otto giorni. Inoltre, a causa delle condizioni di vento rafficato tipiche dei laghi di montagna, é stato necessario rimanere concentrati al 100% in ogni singola prova per cogliere al meglio le oscillazioni del vento. Tuttavia, grazie al lavoro fatto negli ultimi mesi con il mio allenatore Dario Pasta e la Federazione Italiana Vela, sono riuscito a gestire la situazione e a conservare il primo posto fino alla fine dell’evento. Vorrei perciò ringraziare proprio il Circolo Surf Torbole e la FIV per aver reso questo risultato raggiungibile e tutte le persone che mi hanno supportato in questo percorso”.

Leonardo é stato in testa fin dall’inizio del Campionato, mantenendo la concentrazione e la performance altissime, così come lui sa fare: ha realizzato 9 primi, oltre a vincere la finalissima davanti allo svizzero Kobel e al francese Garandeau. Ma oltre al dominio di Tomasini le soddisfazioni arrivano anche dagli altri ragazzi della squadra del Circolo Surf Torbole, che hanno rappresentato i primi quattro italiani della classifica youth under 19: peccato per Mattia Saoncella, che nei quarti di finale ha preso una squalifica per partenza anticipata, ma che comunque ha chiuso ad un buon decimo posto. Tra i 120 partecipanti 26° e 27° posto per Valentino Blewett e Raoul Furioli, che continuano a migliorare, insieme agli altri ragazzi della squadra CST, presente a Embrun; tra gli Under 19 Scaccia (79º) e tra le donne Coter (31^); tra gli junior under 17 Bortolotti (27°) e Bergugelli (89°).

Il coach Dario Pasta:”L’obiettivo di questa regata era assolutamente far bene e tirarci su il morale dopo non esserci qualificati a rappresentare l’Italia al Mondiale World Sailing Youth in casa, che inizia a Torbole con le prime regate ufficiali lunedi. Per Leonardo non é stato facile vincere e prepararsi al meglio per questa regata, poiché vicino alla fine della scuola: gestire gli impegni scolastici e gli allenamenti è stata veramente dura, ma ne valeva la pena fare tanti sacrifici, perchè evidentemente anno portato buoni frutti. Un altro titolo é stato portato a casa a firma del Circolo Surf Torbole!”.

E ora non resta che augurare Buon vento ai partecipanti del Mondiale World Sailing ospiti per la classe iQFoil, al Circolo Surf Torbole.